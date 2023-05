Mort Cause de Décès : Le jour de notre 45e anniversaire de mariage, mon époux a rendu son dernier souffle.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Cher Abby: Veuillez exhorter vos lecteurs à éteindre leurs téléviseurs et leurs téléphones. Mon mari est décédé alors que nous fêtions notre 45e anniversaire de mariage. Il regardait une émission télé dont je n’aimais pas, alors je suis allée dans l’autre pièce pour regarder autre chose. Je me suis endormie et quand je suis rentrée dans sa chambre au complexe, il était mort.

J’ai du mal à me pardonner de ne pas être restée et de ne pas l’avoir regardé avec lui. Comme j’aurais aimé que nous ayons éteint la télévision et parlé ce soir-là – parlé de tout ce qui s’était passé depuis notre rencontre, des choses que nous avons bien faites et des choses que nous avons mal faites. J’aurais aimé que nous restions éveillés et que nous parlions jusqu’à ce qu’il rende son dernier souffle.

Je ne peux pas changer ce qui m’est arrivé, mais je sais que certains de vos lecteurs peuvent empêcher que cela ne leur arrive. Mon chéri me manque tous les jours. Déposez ces téléphones ! Éteignez vos téléviseurs ! Profitez de l’amour de votre vie pendant qu’il est ici avec vous. — Juste dire dans l’ouest

Cher Juste en dit : Vous n’avez rien fait pour vous sentir coupable. Quiconque a perdu un être cher a des regrets; certains plus que d’autres. Ce qui ressort le plus de votre lettre, c’est son message d’apprécier ce que nous avons tant que nous l’avons encore, car cela ne s’applique pas qu’au veuvage. Veuillez accepter ma plus profonde sympathie pour votre perte et merci de vouloir avertir les autres.