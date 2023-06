Mort Cause de Décès : Le légendaire artiste de Spider-Man, John Romita Sr., est décédé.

Un artiste légendaire de l’univers Marvel

John Romita Sr. est peut-être mieux connu pour être un artiste emblématique de Spider-Man et pour avoir co-créé l’un des héros les plus durables de Marvel, mais il était bien plus que cela. Il était aussi un père aimant et un mari.

John Romita Sr. est décédé paisiblement de causes naturelles. Il avait 93 ans. Son fils et collègue dessinateur de bandes dessinées John Romita Jr. a partagé la déclaration suivante :

Je dis cela avec un cœur lourd. Mon père est décédé paisiblement dans son sommeil. C’est une légende dans le monde de l’art et ce serait un honneur pour moi de suivre ses traces. Veuillez garder vos pensées et vos condoléances ici par respect pour ma famille. C’était le plus grand homme que j’aie jamais rencontré.

Romita était l’artiste qui a remplacé le co-créateur de Spider-Man Steve Ditko sur L’incroyable homme-araignée quand il a quitté la série au milieu des années 1960 et a renouvelé la vie et l’énergie de la série. Au cours de son mandat sur le livre, il a co-créé Mary Jane Watson et a aidé à présenter des personnages comme Kingpin et le Punisher. Plus tard, il a également aidé à co-créer le costume original de Wolverine avant son introduction dans les pages de L’incroyable Hulk #181.

Né en 1930, Romita a grandi à Brooklyn et a fait ses débuts dans la bande dessinée dans les années 1950. Lorsque les livres d’amour étaient populaires, il est devenu l’un des artistes déterminants du genre; il a apporté ce même flair à son travail sur Incroyable Spider-Man.

Un pilier de l’univers Marvel

Il a rejoint Marvel au milieu des années 1960 et y a fait sa première percée en illustrant Casse-cou. Après que Spider-Man ait fait un spot vedette dans les pages de Casse-cou # 16 et # 17, Stan Lee lui a donné le concert en remplacement de Steve Ditko en tant qu’artiste principal de Spider-Man. Romita est restée avec le livre pendant des années et a aidé à redéfinir l’apparence de Peter Parker, Gwen Stacy et du reste de la distribution de Spider-Man. Plus tard, Romita est devenue la directrice artistique de Marvel et a aidé à encadrer les jeunes générations d’artistes.

Dans une publication sur Instagram, Marvel a écrit : « John Romita Sr. était un pilier de l’univers Marvel, et son talent a défini des décennies d’histoires et de personnages les plus connus de Marvel. Il va nous manquer.

Un hommage à un artiste iconique

La disparition de John Romita Sr. est une perte immense pour la communauté des bandes dessinées et pour les fans de Spider-Man en particulier. Sa contribution à l’univers Marvel est incommensurable et son impact sur la culture populaire est indéniable. Les hommages affluent pour rendre hommage à cet artiste iconique qui a marqué une génération de lecteurs de bandes dessinées.

John Romita Sr. restera à jamais dans les mémoires comme l’un des plus grands artistes de l’histoire de la bande dessinée. Sa contribution indélébile à l’univers Marvel restera un témoignage de son talent et de sa passion pour l’art. Nous avons perdu un grand homme, mais son héritage artistique restera pour toujours.