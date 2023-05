Mort Cause de Décès : Le magnat de l’immobilier Sam Zell décède à l’âge de 81 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Sam Zell, le magnat de l’immobilier, décède à l’âge de 81 ans

Sam Zell, un investisseur immobilier légendaire qui a gagné des milliards en récupérant des propriétés commerciales en difficulté, est décédé à 81 ans, selon des informations. Equity Residential, où il était fondateur et président, a déclaré qu’elle pleurait la mort de l’éminent investisseur.

Un investisseur immobilier légendaire

Zell est crédité d’avoir popularisé la fiducie de placement immobilier et était parfois connu comme un “danseur grave” en raison de son penchant pour l’acquisition de biens immobiliers en difficulté. L’investisseur basé à Chicago a acheté des dizaines d’immeubles de bureaux saisis dans les années 1990 avec des rabais importants, et a finalement vendu la plupart d’entre eux dans le cadre de l’accord Equity Office Properties de 39 milliards de dollars en 2007 à la société de capital-investissement Blackstone Group, l’une de ses transactions les plus importantes, a noté le Wall Street Journal en 2021.

Zell a été président de plusieurs sociétés immobilières, dont Equity Residential, Equity LifeStyle Properties, Équité Commonwealth, Covanta Holding et Anixter International. Equity Residential possède près de 80 000 appartements et Equity LifeStyle est décrit comme l’un des plus grands investisseurs du pays dans les maisons préfabriquées.

Une carrière prolifique

Zell, né à Chicago en 1941, a fondé la société qui a précédé Equity Residential alors qu’il était étudiant à l’Université du Michigan et l’a rendue publique en 1993. Le magnat de l’immobilier a commencé sa carrière en tant qu’avocat avant de s’installer dans les propriétés, où il a construit une valeur nette de 5,2 milliards de dollars, selon Forbes.

Il a acheté le Chicago Tribune et des quotidiens affiliés lors d’un rachat par emprunt en 2007, et avec eux l’équipe de baseball des Chicago Cubs. L’éditeur a déposé l’année suivante une protection contre les faillites du chapitre 11 et Zell a quitté l’entreprise en 2010.

Un héritage durable

Zell laisse dans le deuil sa femme, Helen, trois enfants et neuf petits-enfants, selon le Wall Street Journal. Son héritage dans le monde de l’immobilier et des affaires perdurera, étant donné son influence et ses réalisations.

En somme, la disparition de Sam Zell est une perte pour le monde des affaires et de l’immobilier. Son approche innovante de l’achat de propriétés en difficulté a ouvert la voie à de nombreux autres investisseurs, tout en lui permettant de construire une fortune considérable. Zell restera dans les mémoires comme l’un des plus grands investisseurs immobiliers de tous les temps.