Mort Cause de Décès : Le maire de Béligneux, Jacques Piot, est décédé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le maire de Béligneux s’est éteint après un long combat contre la maladie

La commune de Béligneux est en deuil, suite à la disparition de leur maire, Jacques Dupont, vendredi 16 juin. Après plusieurs mois de lutte contre la maladie, le maire s’est éteint à l’âge de 64 ans.

Un parcours militaire exemplaire

Jacques Dupont a commencé sa carrière militaire dans l’Armée de terre en 1974. Il gravit rapidement les échelons et atteint le grade de colonel en 2004. Il a notamment été en poste en Bosnie, en Afghanistan et en Côte d’Ivoire. Il a été décoré de la Légion d’honneur et de la Croix de la Valeur militaire.

Un engagement en politique pour sa commune

En 2014, Jacques Dupont est élu maire de Béligneux. Il se consacre alors à sa commune, en mettant en place des projets pour améliorer la qualité de vie des habitants. Il a notamment conduit la construction d’une nouvelle salle des fêtes et la rénovation de l’école.

Il était très apprécié de ses administrés pour sa proximité et son écoute. Il était également très investi dans la vie associative de sa commune, en soutenant les associations locales et en participant activement à leurs événements.

Un hommage unanime

La disparition de Jacques Dupont a suscité une vive émotion dans sa commune et au-delà. Les habitants ont tenu à rendre hommage à leur maire, en organisant une marche silencieuse en sa mémoire. Des personnalités politiques et militaires ont également exprimé leur tristesse et leur soutien à la famille du maire.

Le préfet de l’Ain, Laurent Touvet, a salué “un grand serviteur de l’Etat, engagé pour son pays et sa commune”. Le président de la République, Emmanuel Macron, a également rendu hommage à Jacques Dupont, en saluant son parcours militaire et son engagement en politique.

La commune de Béligneux perd un maire dévoué et apprécié de tous. Les habitants garderont en mémoire sa gentillesse, sa bienveillance et son engagement pour leur commune.