Mort Cause de Décès : Le maire de Granieu, Raymond Coquet, est décédé en Isère.

Raymond Coquet, maire de Granieu, décède brutalement

Raymond Coquet est décédé brutalement, d’un problème cardiaque, ce jeudi 15 juin.

Il était maire du petit village de Granieu depuis 1989 mais son engagement politique remonte à 1983, comme conseiller municipal.

Il a aussi été premier vice-président des Vallons du Guiers de 1995 à 2001 et a assuré la présidence de l’intercommunalité de 2001 à 2016.

Il avait 76 ans et occupait actuellement, sous la présidence de Bernard Badin aux Vals du Dauphiné, la fonction de conseiller délégué aux grands travaux et bâtiment.

Un maire impliqué dans la vie de sa commune

Raymond Coquet a consacré plus de trente ans de sa vie à la vie politique de sa commune et de sa région.

En tant que maire de Granieu, il a travaillé à améliorer la vie quotidienne de ses concitoyens en développant les services publics locaux et en entreprenant des travaux d’aménagement de la commune.

Il a également joué un rôle important au sein de l’intercommunalité des Vallons du Guiers, en œuvrant pour le développement économique et la préservation de l’environnement.

Un homme engagé au service de sa communauté

Raymond Coquet était un homme engagé, animé par un profond désir de servir sa communauté.

Il a consacré toute sa vie à l’intérêt général, en s’investissant dans des projets locaux et en travaillant à améliorer la qualité de vie de ses concitoyens.

Son décès brutal est une perte pour sa commune et pour l’ensemble de la région.

Un hommage unanime

La mort de Raymond Coquet a suscité une vive émotion dans la commune de Granieu et au-delà.

Les témoignages de sympathie et les hommages se sont multipliés pour saluer la mémoire d’un homme engagé, dévoué et respecté.

Sa disparition laisse un grand vide dans la vie politique et sociale de sa commune et de sa région.

Conclusion

La vie politique et sociale de la région Auvergne-Rhône-Alpes a perdu un homme d’une grande valeur avec le décès de Raymond Coquet.

Son engagement et sa détermination resteront un exemple pour les générations futures, qui pourront s’inspirer de son dévouement pour servir l’intérêt général.

Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches.