Mort Cause de Décès : Le maire de Queyssac, Francis Papatanasios, est décédé à l’âge de 76 ans en Dordogne.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Sud Ouest – On a appris le décès d’une figure politique du Bergeracois

Le monde politique du Bergeracois (Dordogne) est en deuil après la perte d’une figure politique bien connue de la région. Francis Papatanasios est décédé le jeudi 8 juin à l’âge de 76 ans.

Un parcours politique marqué par l’engagement

Francis Papatanasios a toujours été un fervent militant politique. Il a commencé sa carrière en tant que conseiller municipal de Creysse en 1977, avant de devenir maire de la même ville en 1983. Il a ensuite été élu conseiller général du canton de Bergerac en 1985 et a occupé ce poste jusqu’en 2008. Il a également été élu député de la Dordogne en 1993, mais n’a pas été réélu en 1997.

Au cours de sa carrière politique, Francis Papatanasios a toujours été très engagé dans les questions environnementales. Il a notamment été un fervent défenseur de la préservation de la vallée de la Dordogne, une cause qui lui tenait particulièrement à cœur.

Un homme apprécié et respecté

Francis Papatanasios était une figure politique respectée et appréciée dans le Bergeracois. Il était connu pour son intégrité et son engagement en faveur de sa région. Il était également très apprécié pour sa proximité avec les habitants et sa capacité à comprendre leurs préoccupations.

Sa mort a suscité une grande émotion dans la région, où de nombreux hommages ont été rendus à cet homme qui a consacré sa vie à la politique et à sa région.

Un héritage politique important

Francis Papatanasios laisse derrière lui un héritage politique important dans le Bergeracois. Il a su inspirer de nombreux politiques locaux qui ont suivi ses pas et se sont engagés à leur tour pour leur région.

Sa mort laisse un grand vide dans le monde politique local, mais son engagement et son dévouement continueront d’inspirer les générations futures.

Conclusion

La perte de Francis Papatanasios est une grande perte pour le monde politique du Bergeracois. C’était un homme engagé, respecté et apprécié de tous. Sa mort laisse un grand vide dans la région, mais son héritage politique continuera d’être un exemple pour les générations futures.