Mort Cause de Décès : Le maire du Cambout, Jean-Noël Lagueux, est décédé – Actualités et informations locales en direct à Loudéac.

Jean-Noël Lagueux: décès d’un maire, vice-président et président du Syndicat du Lié

Il était à la fois maire du Cambout, vice-président de Loudéac Communauté et président du Syndicat du Lié. Jean-Noël Lagueux est décédé ce vendredi 9 juin, à l’âge de 68 ans. Figure locale, ancien agriculteur natif du Cambout, il œuvrait à la tête de la commune de quelque 417 âmes depuis 1995, et comme élu depuis 1983. À Loudéac Communauté Bretagne Centre (LCBC), Jean-Noël Lagueux assumait également la fonction de vice-président, en charge de l’agriculture et de l’environnement.

« Un ami, un collègue » Parallèlement, depuis 2006, il était président du Syndicat du Lié, qui approvisionne onze communes de Loudéac Communauté en eau potable.

À la suite de l’annonce de son décès, le président de LCBC, Xavier Hamon, a régi sur les réseaux sociaux. « C’est avec beaucoup de tristesse que j’ai appris la disparition de l’un des nôtres, d’un ami, d’un collègue », écrit l’élu. « Il souhaitait passer plus de temps avec sa famille, son épouse, ses enfants et petits-enfants, malheureusement la vie en a décidé autrement. »



Le départ de Jean-Noël Lagueux a laissé un grand vide dans la communauté de Loudéac. En effet, il était un élu très apprécié et respecté par tous. Sa mort est une grande perte pour la ville et pour les communes environnantes. C’était un homme dévoué et engagé dans son travail, qui a consacré sa vie à servir sa communauté. Il restera dans les mémoires comme un maire, un vice-président et un président exemplaire, qui a toujours veillé au bien-être de ses concitoyens.