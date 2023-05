Mort Cause de Décès : Le mathématicien Pierre Audin, fils de Maurice Audin, a passé away.

Il y a un an jour pour jour, L’Humanité accompagnait Pierre Audin en Algérie, où il conduisait une délégation de l’Association Josette-et-Maurice-Audin. Ce retour au pays natal était placé sous le signe de la mémoire et de la coopération scientifique, au bout du fil d’Ariane de l’histoire familiale. Depuis la reconnaissance en 2018 du crime d’État commis par l’armée française sur son père, Maurice Audin, pendant la guerre d’Algérie, Pierre avait donné de son temps et de la voix pour défendre la liberté de la presse.

Pour Pierre, son père se décarcassait pour le journal du Parti communiste algérien, Liberté. Après cent trente-deux ans de colonialisme avec un peuple bâillonné et contraint de courber l’échine, après sept ans d’une guerre sauvage, violente, l’Algérie aurait dû être la première sur les droits humains et les libertés. Elle a aujourd’hui les moyens d’avancer vers une société solidaire, grâce à sa première richesse : la jeunesse. Pierre Audin venait enfin d’obtenir son passeport algérien promis depuis longtemps. Il se vivait tout à la fois algérien et français.

Pierre était un fervent défenseur de la liberté de la presse et L’Humanité était devenu son journal, comme il fut celui de son père. Une photographie avait immortalisé Maurice Audin en éternel jeune homme, levant les yeux au ciel et tenant dans les mains l’Humanité. Ce cliché, qui trônait sur l’étagère du salon de Josette Audin, dans son appartement de Bagnolet, a accompagné plus de 65 ans le combat mené sans relâche pour exiger justice et vérité.

En 2017, lors d’une nouvelle enquête sur l’assassinat de Maurice Audin par l’armée française, nous avions longuement rencontré Pierre pour lui soumettre un nouveau témoignage que nous avions recueilli. Ce fut le début d’un long travail, mené main dans la main avec la famille, pour enfin faire reconnaître le crime d’État. Pierre s’y était engagé à nos côtés avec opiniâtreté. Des heures et des nuits passées à ausculter chaque nouvelle photographie retrouvée, à recouper nos informations.

Pierre Audin n’a qu’un mois ce 11 juin 1957, l’un des plus meurtriers de la bataille d’Alger, quand des parachutistes tambourinent à la porte du domicile des Audin, militants du Parti communiste algérien. Josette Audin demande : « Quand est-ce qu’il va revenir ? », alors que son mari est enlevé par l’armée. « S’il est raisonnable, il sera de retour dans une heure », répond un capitaine. « Occupe-toi des enfants », a le temps de lui lancer Maurice Audin. Ce seront les derniers mots qu’ils échangeront.

En 2018, à défaut de connaître enfin avec certitude le nom des bourreaux de son père et les circonstances exactes de son assassinat, Pierre s’engage à nos côtés, avec l’aide du mathématicien Cédric Villani et du député communiste Sébastien Jumel, pour faire reconnaître le crime d’État. Une lettre ouverte, adressée au président de la République, signée par de nombreuses personnalités, est publiée dans nos colonnes. L’été suivant, Pierre Audin nous appelle : « Emmanuel Macron va reconnaître le crime d’État ». Quelques semaines plus tard, devant le palais de l’Élysée, il affiche son sourire des grands jours et savoure le moment. Nous venons de prendre connaissance du texte historique signé du président de la République. La France regarde enfin en face l’une des pages les plus cruelles de la colonisation.

Pierre Audin était également mathématicien et avait à cœur l’accès du plus grand nombre à la culture scientifique. Il a passé l’essentiel de sa carrière au Palais de la Découverte. Jusqu’à son dernier souffle, Pierre a levé le poing pour la liberté, l’association Josette et Maurice Audin continuera ses combats.

L’Humanité adresse ses condoléances les plus chaleureuses à son épouse, Line, à ses filles, à sa sœur Michèle, à tous ses proches, à tous ses camarades.