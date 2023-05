Mort Cause de Décès : Le mathématicien Pierre Audin, fils de Maurice Audin, a passé away.

Il y a un an jour pour jour, Pierre Audin conduisait une délégation de l’Association Josette-et-Maurice-Audin en Algérie pour un retour au pays natal placé sous le signe de la mémoire et de la coopération scientifique. Depuis la reconnaissance en 2018 du crime d’État commis par l’armée française sur son père, Maurice Audin, pendant la guerre d’Algérie, Pierre avait donné de son temps et de sa voix pour défendre la liberté de la presse. Il avait obtenu son passeport algérien et se sentait à la fois algérien et français. Il avait suivi avec intérêt le Hirak, ce mouvement populaire irrigué par le désir de liberté et de justice sociale de la jeunesse algérienne. Pierre Audin était également un mathématicien engagé dans la promotion de la culture scientifique et avait passé l’essentiel de sa carrière au Palais de la Découverte.

En 2017, lors d’une enquête sur l’assassinat de son père, nous avons rencontré Pierre pour lui soumettre un nouveau témoignage. Ce fut le début d’un long processus pour enfin faire reconnaître le crime d’État. Pierre s’y était engagé à nos côtés avec obstination, passant des heures et des nuits à examiner chaque nouvelle photographie trouvée et à recouper nos informations.

Maurice Audin, mathématicien et militant du Parti communiste algérien, avait été enlevé par l’armée française en 1957. Pierre Audin n’a qu’un mois lorsque son père est enlevé. Sa mère, Josette Audin, ne parlait jamais de cet événement, mais le portrait de son mari tenant le journal Humanité trônait dans leur salon. Ce cliché accompagne depuis plus de 65 ans le combat acharné de la famille pour exiger justice et vérité.

En 2018, Pierre nous a rejoint pour reconnaître le crime d’État avec l’aide du mathématicien Cédric Villani et du député communiste Sébastien Jumel. Une lettre ouverte, signée par de nombreuses personnalités, est publiée dans nos colonnes pour exiger que la vérité soit dite et reconnue. L’été suivant, Emmanuel Macron reconnaît le crime d’État, mettant fin à un long combat pour la famille Audin et pour la France, qui fait enfin face à l’une des plus cruelles pages de la colonisation.

Pierre Audin est décédé, mais son héritage continue à travers l’association Josette et Maurice Audin. Son combat pour la liberté et la justice sociale restera à jamais dans les mémoires algérienne et française.

Humanité adresse ses plus chaleureuses condoléances à sa femme, Line, à ses filles, à sa sœur Michèle, à tous ses proches et à tous ses camarades.

Toutes les actualités du site n’expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d’un éditeur humain.