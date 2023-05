Mort Cause de Décès : Le méchant RRR Ray Stevenson n’est plus in French.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le méchant RRR, Ray Stevenson, décède à Rome

L’acteur irlandais George Raymond Stevenson, mieux connu sous le nom de Ray Stevenson, est décédé à l’âge de 58 ans. Il a joué le rôle du méchant gouverneur Scott Buxton dans le film RRR, qui devait sortir prochainement. Selon les médias italiens, il a été admis à l’hôpital après que son état de santé se soit détérioré lors du tournage du film en Italie.

Détails du décès

Ray Stevenson a été admis à l’hôpital après avoir souffert de complications sur le tournage de RRR en Italie. Les détails de sa maladie ou de sa blessure ne sont pas connus. Cependant, les rapports indiquent que son état de santé s’est détérioré rapidement, ce qui a entraîné son admission à l’hôpital. Malheureusement, il est décédé le dimanche.

Carrière de Ray Stevenson

Ray Stevenson était un acteur irlandais bien connu pour ses rôles dans des films et des séries télévisées. Il a commencé sa carrière dans les années 90 et a travaillé sur une variété de projets, notamment King Arthur, Thor et la série télévisée Rome. Il a également joué dans des films d’action tels que Punisher: War Zone et The Transporter Refueled.

Son rôle dans RRR

Dans RRR, Ray Stevenson a joué le rôle du gouverneur Scott Buxton, un personnage négatif. Le film est réalisé par le célèbre réalisateur indien S. S. Rajamouli et met en vedette un casting international, y compris Ajay Devgn, Alia Bhatt, Olivia Morris et Jr. NTR. Le film devait sortir en 2021, mais a été reporté en raison de la pandémie de COVID-19.

Réactions à sa mort

La mort soudaine de Ray Stevenson a choqué le monde du cinéma et a entraîné une avalanche de condoléances sur les réseaux sociaux. Les fans et les célébrités ont exprimé leur tristesse et leur choc face à cette nouvelle. Le réalisateur S. S. Rajamouli a publié un message sur Twitter exprimant sa tristesse et sa sympathie pour la famille de Stevenson.

Conclusion

C’est une nouvelle tragique pour l’industrie cinématographique et les fans de Ray Stevenson. Le monde du cinéma a perdu un acteur talentueux et un homme aimé de tous. Nous exprimons nos sincères condoléances à sa famille et à ses amis en ces temps difficiles. Que son âme repose en paix.