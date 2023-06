Mort Cause de Décès : Le monde de Berlusconi persiste malgré sa mort.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Silvio Berlusconi, décédé le 12 mai à l’âge de 86 ans, était un homme d’affaires et un homme politique italien controversé. Il a placé son empire télévisuel au centre de la politique italienne et a amené l’extrême droite au pouvoir. Berlusconi est souvent comparé à Donald Trump, car il incarnait plus que tout autre la mise à l’écart de la démocratie par le pouvoir médiatique.

Berlusconi a commencé sa carrière en tant qu’homme d’affaires prospère. Il a construit son empire commercial dans l’immobilier et a étendu ses activités dans le Milan des années 1980. Il a également transformé ses réseaux de télévision locaux en chaînes nationales privées grâce à ses liens avec le parti socialiste de Bettino Craxi. Berlusconi a ensuite lancé sa carrière politique en 1994 en fondant le parti Forza Italia.

Berlusconi a été élu Premier ministre à quatre reprises et a dirigé l’Italie pendant neuf ans. Ses propos continuellement sexistes et racistes, sa banalisation du fascisme historique et ses dénonciations des attaques des magistrats prétendument « communistes » qui le poursuivaient ont enragé ses adversaires et attisé sa propre base. Durant cette période, la centre gauche est régulièrement tombée dans le piège consistant à faire des méfaits personnels du magnat le centre de sa propre action politique – essayant continuellement d’atteindre les secteurs supposées « modérés » de la base de Berlusconi, qui finiraient par se lasser de ses frasques.

Berlusconi a également été impliqué dans des scandales de corruption et a eu des liens avec la mafia. En 2013, il lui a été interdit d’exercer une fonction publique à la suite d’une condamnation pour fraude fiscale.

Malgré cela, Berlusconi a réussi à rallier une minorité importante d’Italiens à son projet, gagnant régulièrement le pouvoir alors que la base de la gauche se fragmentait. La privatisation rampante de la démocratie italienne a été possible grâce au pourrissement de l’ordre ancien, manifesté dans un scandale de corruption connu sous le nom de Tangentopoli, qui a détruit les anciens partis de masse entre 1992 et 1994. Dans une atmosphère de perte de confiance populaire dans les institutions, Forza Italia et ses alliés ont prétendu représenter un nouveau mouvement « libéralisateur » ; ils ont dénigré les « politiciens » élitistes.

Berlusconi laisse derrière lui une sphère publique abîmée et une droite radicalisée. Bien que Forza Italia ne soit plus la force dominante de la droite italienne, la transformation berlusconienne de la vie publique italienne est toujours d’actualité. En effet, l’accent mis sur les intérêts personnels de Berlusconi et sur sa personnalité excentrique pourrait tout aussi bien occulter l’effet plus spécifique qu’il a eu sur le système des partis. Il a lui-même fait éclairé ce point dans un discours prononcé en 2019, dans lequel il s’est vanté de son rôle historique dans la construction de la coalition de droite, alors qu’il n’était déjà plus dans la fleur de l’âge.