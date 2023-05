Mort Cause de Décès : Le monde du cricket pleure la perte de l’ancien capitaine australien Brian Booth, décédé

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’ancien capitaine australien Brian Booth décède à l’âge de 89 ans

L’ancien joueur de cricket australien et olympien de hockey Brian Booth est décédé à l’âge de 89 ans. Cricket Australia a donné cette information samedi. Booth a disputé 29 matchs de test pour l’Australie, dont il était également le capitaine en deux matchs. Il a marqué cinq siècles dans sa carrière de test.

Une carrière de cricket réussie

Brian Booth a commencé sa carrière de cricket en 1956, lorsqu’il a été sélectionné pour jouer en tant que batteur pour l’équipe australienne. Au cours de sa carrière de test, il a marqué cinq siècles et a été élu joueur de l’année de cricket en Australie en 1961. Booth a également été nommé capitaine de l’équipe australienne à deux reprises en 1961 et 1962. Il a été un membre important de l’équipe australienne pendant de nombreuses années et a contribué à leur succès sur le terrain.

Un joueur polyvalent

En plus de sa carrière de cricket réussie, Brian Booth était également un joueur de hockey olympique. Il a représenté l’Australie aux Jeux olympiques de Melbourne en 1956 et a remporté une médaille d’argent avec l’équipe australienne. Booth était un joueur polyvalent et talentueux, capable d’exceller dans plusieurs sports différents.

Une perte pour le monde du sport

La mort de Brian Booth est une perte pour le monde du sport. Booth était un joueur talentueux et respecté, qui a contribué de manière significative à la réussite de l’équipe australienne de cricket. Il a également été un modèle pour de nombreux jeunes joueurs de cricket qui ont suivi ses traces. Sa contribution au sport australien ne sera jamais oubliée.

En conclusion, la mort de Brian Booth est une triste nouvelle pour le monde du sport. Booth était un joueur talentueux et polyvalent, qui a marqué l’histoire du cricket australien. Sa contribution au sport restera à jamais dans les mémoires et son héritage continuera d’inspirer de nombreux jeunes joueurs de cricket.