Mort Cause de Décès : Le Nouvel Hollywood est décédé, vive le nouveau Hollywood !

Il y a soixante-dix ans, en 1953, l’hebdomadaire “Paris Match” se posait la question de savoir si le cinéma allait disparaître. Cela faisait suite à une grande enquête menée par Raymond Cartier à Hollywood, en pleine grève massive des scénaristes. Aujourd’hui, la question de la faillibilité de l’usine à rêves hollywoodienne se pose à nouveau avec toute son acuité.

Dans son essai intitulé “Les Sept Vies d’Hollywood”, Jean-Gabriel Fredet, ancien correspondant de “L’Obs” aux Etats-Unis, s’attaque à la crise du système hollywoodien à un moment crucial. L’auteur retrace les grandes étapes de la transformation du système des studios depuis la révolte des pionniers du Nouvel Hollywood jusqu’à l’apparition de Netflix en 2007 et l’irruption des géants de la tech.

Pour l’auteur, toute l’habileté du fondateur de Netflix, Reed Hastings, a été de se présenter comme un simple diffuseur de contenus appartenant à des tiers, alors qu’il rêvait de dynamiter le vieil Hollywood et de conquérir le monde à travers son système addictif d’algorithmes de recommandation. Avec “Roma” d’Alfonso Cuaron, “The Irishman” de Scorsese ou “Mank” de David Fincher, le tandem Hastings-Sarandos n’a pas hésité à vampiriser le “meilleur sang hollywoodien” pour faire jeu égal avec les studios.

Cependant, les studios ont riposté, lancés par le légendaire Bob Iger, trois fois réélu PDG de Disney, qui a amorcé la contre-attaque en lançant sa propre plateforme de streaming dès novembre 2019. A l’exception de Sony, tous les studios lui ont emboîté le pas. Même le puissant patron de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, a fait de HBO Max une nouvelle machine de guerre qui lui permet de tenir la dragée haute à Netflix et Disney.

Le virage du streaming était inévitable. Hollywood cherche à reprendre la main, mais avec la tendance à la “marvellisation” à tous crins de la création hollywoodienne, où le recyclage des superhéros et la rente des héros dupliqués à l’infini prime sur l’originalité et l’audace, l’avenir des films dits “du milieu”, conciliant à la fois ambitions artistiques et exigences commerciales, tels que “Rain Man”, “Forrest Gump” ou “Titanic”, est loin d’être assuré.

Jean-Gabriel Fredet n’est pas forcément rassuré sur l’évolution du rapport de force et son impact à long terme sur l’avenir des salles, des deux côtés de l’Atlantique. La crainte est grande que les grands studios abandonnent les films du milieu qui ont fait, historiquement, l'”âge d’or” de la production américaine.

Cependant, la récente décision de Paramount et d’Apple de sortir largement le dernier film de Martin Scorsese, “Killers of the Flower Moon”, et le “Napoléon” de Ridley Scott en salle, avant leur diffusion sur les plateformes, montre que la machine hollywoodienne sait aussi s’adapter et donner la priorité à la créativité face à “la loi du clic et du formatage”.

Le cinéma est-il mortel, comme s’interrogeait le gourou de la Nouvelle Vague André Bazin en 1953 ? Plus d’un siècle après sa naissance, l’usine à rêves hollywoodienne a souvent déjoué les pronostics défaitistes. Il est donc difficile de prédire avec certitude si les films du milieu sauront durablement résister à la suprématie des films de superhéros. Mais il est essentiel que les grands studios continuent à produire des films qui allient originalité et audace pour garantir l’avenir de l’industrie cinématographique.