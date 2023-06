Mort Cause de Décès : Le patriarche de la famille Potisek a rendu l’âme à l’âge de 101 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le patriarche de la famille Potisek, Milko, s’éteint à 101 ans

Combien de vies a-t’il eu? Le patriarche de la famille Potisek, le grand-père, vient de mourir à 101 ans, Milko Potisek.

Une vie bien remplie

C’était une figure de Cassel, ancien patron du Schoebeque, il a aussi imaginé et géré l’une des discothèques les plus célèbres de la Région, la Grande Maison. Quelques années après son arrivée de Yougoslavie, il avait été l’un des couturiers les plus courrus de Dunkerque, créant de nombreuses robes de mariées.

Père de dix enfants avec son épouse Edith, notamment les champions motos Rudy et Milko Potisek, grand-père de Milko, Sergeï, Timoteï, il avait en tout 35 petits-enfants, plus de 70 arrières-petits-enfants.

Son petit-fils nous raconte qu’il est parti simplement, en faisant son lit, tombé à genou, alors qu’il avait encore une super forme à 100 ans passés.

Un homme aux multiples talents

Un article ne suffira pas à raconter toute la vie de celui qui fut aussi entraîneur d’athlétisme. Milko Potisek était un homme aux multiples talents qui a laissé une trace indélébile dans sa ville de Cassel.

Un dernier adieu

Ses obsèques auront lieu vendredi, à 10h, à l’Eglise de Cassel. La famille Potisek et toute la ville de Cassel rendent hommage à ce personnage exceptionnel qui a su marquer son époque.