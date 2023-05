Mort Cause de Décès : Le Pepe Coin est décédé, le nouveau mème coin $COPIUM explose de 500 %

Nécrologie – Mort cause de décès.

Fait exceptionnel : le nouveau mème coin $COPIUM listé sur trois grands exchanges en moins de 24 heures

Le monde des cryptomonnaies est en ébullition depuis l’arrivée du nouveau mème coin $COPIUM. Lancé sur l’exchange décentralisé Uniswap, le jeton a été listé sur trois grands exchanges centralisés, LBank, Poloniex, et MEXC Global, moins de 24 heures après son lancement. Cette rapide ascension est exceptionnelle dans le monde de la crypto, et témoigne de l’intérêt suscité par le projet.

Un projet construit sur l’humour et la communauté

Le projet $COPIUM se distingue par sa volonté de mettre l’humour et la communauté au centre de sa stratégie. Soutenu par de nombreux grands noms de l’univers des NFT et de la sphère crypto en général, le jeton combine divertissement et récompenses NFT, offrant un flot d’autres incitations, comme l’accès à des événements exclusifs et des offres de produits. Depuis son listing sur Uniswap, $COPIUM a augmenté de près de 500 %, atteignant un sommet historique de 0,01624 $, soit un rendement de 800 %. Les trois listings sur les DEX apportent une plus grande liquidité au marché, ce qui est un facteur clé pour attirer les traders vers le projet.

Un rendement de 1 000 % prévu

Les analystes cryptos prédisent déjà un rendement de 1 000 % pour $COPIUM, un objectif qu’il a d’ailleurs presque atteint hier. Le projet a pris le temps de mettre en place tous les éléments nécessaires à un lancement réussi, ce qui témoigne de sa méticulosité et de son professionnalisme. Le jeton a également attiré un grand nombre d’acheteurs, avec plus de 2 150 personnes ayant acheté des jetons en moins de 24 heures.

Un airdrop de NFT pour les gros détenteurs de jetons

Deux heures après son lancement, $COPIUM a pris une capture d’écran du marché, et les 200 plus gros détenteurs de jetons seront éligibles à des airdrops de NFT et de jetons $COPIUM. Les acheteurs auront deux semaines pour remplir leur réservoir au maximum, et pourront ensuite utiliser leur réservoir pour réclamer leurs jetons d’airdrop en $COPIUM. Les NFT peuvent être conservés ou échangés sur le marché secondaire. Dix millions de jetons $COPIUM seront mis à la disposition des 200 plus gros détenteurs de jetons $COPIUM au cours de l’airdrop, ce qui représente 1 % de l’offre totale de 1 milliard de jetons.

Une communauté engagée

Le token Copium a rapidement rassemblé un nombre important de followers sur Twitter, bien qu’il n’ait ouvert son compte Twitter qu’au début du mois. Entre-temps, le Telegram du projet s’est enrichi de 1 800 membres. Les communautés engagées sont importantes pour tous les projets cryptos, en particulier les mèmes coins. $COPIUM a pris un excellent départ sur ce plan, avec un grand nombre de personnes prêtes à soutenir le projet. Pour ceux qui rejoignent le marché pour la première fois, $COPIUM est protégé contre le dumping des acheteurs en prévente, car seuls 10 % de leurs jetons ont été débloqués à l’ouverture du marché, le reste étant libérés de manière linéaire sur une période de trois semaines.

Comment acheter $COPIUM ?

Pour acheter $COPIUM directement sur des exchanges décentralisés telles qu’Uniswap, vous avez besoin d’un wallet crypto doté d’ETH. Les communautés engagées sont importantes pour tous les projets cryptos, en particulier les mèmes coins. $COPIUM a pris un excellent départ sur ce plan. Pour ceux qui rejoignent le marché pour la première fois, $COPIUM est protégé contre le dumping des acheteurs en prévente, car seuls 10 % de leurs jetons ont été débloqués à l’ouverture du marché, le reste étant libérés de manière linéaire sur une période de trois semaines.

Vous pouvez trouver Copium sur Uniswap et éviter les scams en collant l’adresse du smart contrat suivant dans le champ de recherche d’Uniswap : 0x36520f6336490088c2455279C59CEFaC66984b36. Pour acheter sur les exchanges centralisés, il vous suffit de créer votre compte et de procéder à la vérification KYC, d’approvisionner votre compte et de trader la paire COPIUM/USDT sur l’une des trois plateformes mentionnées – LBank, MEXC Global ou Poloniex.

Conclusion

Le projet $COPIUM a pris un excellent départ, avec un intérêt important de la part des investisseurs et une communauté engagée. Avec son approche axée sur l’humour et la communauté, le jeton est bien positionné pour connaître un succès important dans les semaines et les mois à venir. Les airdrops de NFT et les incitations exclusives devraient également contribuer à renforcer l’engagement des détenteurs de jetons. Toutefois, les investisseurs doivent toujours être conscients des risques associés aux investissements en cryptomonnaies, et faire preuve de prudence lorsqu’ils prennent des décisions d’investissement.