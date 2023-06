Mort Cause de Décès : Le père de l’ancienne ministre Marisol Touraine décède à l’âge de 97 ans, plongeant la famille en deuil.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Alain Touraine, le grand sociologue français, s’éteint à l’âge de 97 ans

Une vie dédiée à la sociologie

Ce vendredi 9 juin, le monde de la sociologie a perdu l’un de ses plus grands représentants. Alain Touraine, né le 3 août 1925 à Hermanville-sur-Mer, en Normandie, a rendu son dernier souffle à l’âge de 97 ans. Touraine était un sociologue et philosophe français de renommée mondiale, auteur de plusieurs ouvrages majeurs qui ont marqué l’histoire de la sociologie. Il a consacré sa vie à l’étude des mouvements sociaux, du travail, de la culture et de la politique.

Une carrière exceptionnelle

Alain Touraine a commencé sa carrière à la fin des années 1940, après avoir étudié la philosophie et la sociologie. Il a été l’un des fondateurs de l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) à Paris et a enseigné dans de nombreuses universités prestigieuses en France, en Amérique latine et aux États-Unis.

Touraine était connu pour sa théorie de l’action collective, qui explique comment les mouvements sociaux se forment et se développent. Il a également étudié les relations entre le travail et la société, ainsi que les changements culturels et politiques qui ont eu lieu dans le monde occidental au cours du XXe siècle.

Un héritage durable

Alain Touraine a écrit de nombreux livres qui ont été traduits dans de nombreuses langues et ont influencé de nombreux sociologues et intellectuels à travers le monde. Parmi ses ouvrages les plus connus, on peut citer “La voix et le regard”, “Le retour de l’acteur” et “Critique de la modernité”.

Touraine a également reçu de nombreux prix et distinctions pour son travail, notamment le Prix Prince des Asturies en sciences sociales en 2010 et le Prix Balzan en sociologie en 2013.

Un hommage unanime

La mort d’Alain Touraine a été saluée par de nombreux hommages de la part de ses collègues et admirateurs. Le Premier ministre français, Jean Castex, a déclaré que “les travaux d’Alain Touraine ont profondément marqué la sociologie française et internationale”. Le président de la République, Emmanuel Macron, a salué “un grand intellectuel français, humaniste et engagé”.

Alain Touraine laisse derrière lui un héritage durable et une influence qui se fera sentir dans le monde de la sociologie pendant de nombreuses années à venir. Sa contribution à l’étude de la société et de la culture restera une source d’inspiration pour les générations futures de chercheurs et d’intellectuels.