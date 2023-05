Mort Cause de Décès : Le père du célèbre astrologue P Khurrana, Ayushmann Khurrana, est décédé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Ayushmann Khurrana, le célèbre acteur de Bollywood, perd son père P Khurrana

Le monde de Bollywood est en deuil alors que le père d’Ayushmann Khurrana, Pandit P Khurrana, est décédé. L’astrologue renommé souffrait d’une maladie cardiaque depuis quelques jours et était sous traitement dans un hôpital privé de Mohali. Il est décédé le 19 mai, laissant derrière lui sa famille et ses proches.

Un père aimant et une influence positive sur Ayushmann Khurrana

Pandit P Khurrana était un astrologue respecté et aimé de tous. Il était également un père aimant et un mentor pour son fils Ayushmann Khurrana. Dans de nombreuses interviews, Ayushmann a parlé de l’influence positive de son père sur sa vie et sa carrière. Le père et le fils étaient très proches et partageaient une relation spéciale.

Ayushmann a partagé une photo de son père sur les réseaux sociaux avec un message touchant. Il a écrit: “Je n’ai jamais connu un homme plus aimant, plus attentionné et plus sincère que mon père. Il était mon mentor, mon guide et mon ami. Tu me manques déjà papa, mais je sais que tu seras toujours avec moi. Je t’aime pour toujours.”

Les condoléances des fans et de l’industrie du cinéma

La nouvelle du décès de Pandit P Khurrana a choqué les fans et l’industrie du cinéma. Les condoléances ont afflué sur les réseaux sociaux de la part de célébrités et de personnes ordinaires. Les fans ont exprimé leur tristesse et ont offert leur soutien à Ayushmann et à sa famille dans cette période difficile.

Le réalisateur de Bollywood Karan Johar a tweeté: “Mes sincères condoléances à Ayushmann et à sa famille en cette période difficile. Que son père repose en paix.”

De nombreux autres acteurs et réalisateurs de Bollywood ont également exprimé leur tristesse et leur soutien à Ayushmann et à sa famille.

La carrière réussie d’Ayushmann Khurrana

Ayushmann Khurrana est l’un des acteurs les plus talentueux de Bollywood. Il a commencé sa carrière en tant que présentateur de télévision avant de se faire remarquer dans le film “Vicky Donor” en 2012. Depuis lors, il a enchaîné les succès au box-office avec des films tels que “Andhadhun”, “Badhaai Ho” et “Article 15”.

Ayushmann est également connu pour choisir des rôles uniques et pour aborder des sujets sensibles dans ses films. Il a remporté de nombreux prix pour ses performances et est considéré comme l’un des acteurs les plus talentueux de sa génération.

Conclusion

Le décès de Pandit P Khurrana est une perte tragique pour Ayushmann Khurrana et sa famille. Le père aimant et l’astrologue renommé laissent derrière eux un héritage qui continuera d’inspirer et de guider les gens. Les fans et l’industrie du cinéma ont exprimé leur tristesse et leur soutien à Ayushmann et à sa famille dans cette période difficile.

Ayushmann Khurrana continuera de briller sur grand écran avec son talent et sa passion pour le cinéma. Nous sommes sûrs que son père sera fier de ses réalisations et veillera sur lui de là-haut.