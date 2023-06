Mort Cause de Décès : Le petit-fils de Léon Trotski décède à l’âge de 97 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Décès au Mexique du petit-fils et gardien de l’héritage de Trotski

Esteban Volkov, le petit-fils du révolutionnaire communiste russe Léon Trotski, est décédé à l’âge de 97 ans à Mexico, où il vivait depuis son enfance. Considéré comme le gardien de l’héritage de son grand-père, Esteban Volkov avait fondé un musée en sa mémoire dans la maison où Trotski avait vécu jusqu’à son assassinat en août 1940. Né en Ukraine en 1926, Esteban Volkov était arrivé au Mexique à l’âge de 13 ans grâce aux démarches entreprises par son grand-père. Sa mère, Zinaida, fille de Trotski, s’était suicidée à Paris alors qu’elle fuyait le régime de Joseph Staline, et son père avait été envoyé au goulag dans les années 1930.

Témoin de l’assassinat de Trotski, Esteban Volkov était considéré au Mexique comme le dernier témoin encore en vie de cet événement tragique. Léon Trotski, qui avait été condamné à mort par le régime soviétique, avait été exilé au Mexique en janvier 1937. Il y avait vécu avec sa femme et ses enfants jusqu’à son assassinat par l’agent secret du NKVD Ramon Mercader, qui l’avait frappé d’un coup de piolet dans la tête.

Esteban Volkov avait consacré sa vie à perpétuer la mémoire de son grand-père et à défendre ses idées révolutionnaires. Il avait écrit plusieurs livres sur Trotski et sur l’histoire du mouvement communiste, et avait participé à de nombreuses conférences et manifestations en faveur de la révolution mondiale. En 2018, il avait dénoncé le vandalisme dont avait été victime la statue de Trotski à Mexico, en la qualifiant d’acte de barbarie.

La mort d’Esteban Volkov marque la fin d’une époque pour les militants communistes et les historiens du mouvement ouvrier. Elle rappelle également que l’héritage de Léon Trotski reste vivant, malgré les tentatives de l’histoire officielle de l’effacer. Les idées de Trotski continuent d’inspirer des générations de militants qui luttent pour un monde plus juste et plus égalitaire. Esteban Volkov a été un de ces militants, qui ont consacré leur vie à la défense de la révolution et du socialisme. Sa mémoire restera à jamais liée à celle de son grand-père, dont il était le digne héritier.