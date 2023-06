Mort Cause de Décès : Le petit-fils de Léon Trotsky, Esteban Volkov, est mort.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Esteban Volkov: Le dernier survivant de la famille de Léon Trotsky

Le Comité international de la Quatrième Internationale a annoncé le décès d’Esteban Volkov, petit-fils de Léon Trotsky, à l’âge de 97 ans. Bien qu’il n’ait pas été personnellement impliqué dans la politique socialiste révolutionnaire, Volkov est resté fidèle aux principes et à la mémoire de son grand-père et de tous les membres de sa famille martyrisée.

Volkov est né en Union soviétique en 1926, fils de Zinaida, fille de Trotsky, et de son mari, Platon Volkov, un membre dirigeant de l’Opposition de gauche trotskiste. Son père a été arrêté et assassiné par le régime stalinien. Zinaida a été autorisée à quitter l’Union soviétique avec son fils pour rendre visite à Trotsky en exil à Prinkipo, une île au large d’Istanbul.

Après avoir lutté pour la garde de Seva, son fils, Zinaida a finalement rejoint Trotsky à Mexico en 1939. Cependant, la vie de la famille a été tragiquement interrompue lorsque, le 24 mai 1940, une bande de staliniens a attaqué la villa Coyoacán où Trotsky vivait et travaillait. Bien que Volkov n’ait pas été présent lors de l’attaque, il est arrivé immédiatement après et a vu son grand-père blessé sur le sol. Malheureusement, trois mois plus tard, Trotsky a été assassiné par un agent stalinien.

Esteban Volkov est resté au Mexique pour le reste de sa vie et a travaillé comme ingénieur. Il a également préservé la villa de l’Avenida Viena à Coyoacán en tant que musée pour préserver l’héritage de son grand-père.

Le décès d’Esteban Volkov marque la fin d’une époque pour la famille de Léon Trotsky, qui a été privée de son père, de sa mère, de son oncle, de son grand-père et de sa grand-mère par les crimes bestiaux du régime stalinien. Cependant, sa fidélité aux principes socialistes et à la mémoire de son grand-père restera à jamais dans l’histoire. Esteban Volkov mérite d’être honoré en tant que dernier membre survivant de la famille immédiate de Trotsky.