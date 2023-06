Mort Cause de Décès : Le petit-fils de Trotski et gardien de son héritage est décédé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le petit-fils de Léon Trotski, le célèbre révolutionnaire communiste russe, est mort à l’âge de 97 ans à Mexico. Esteban Volkov était le dernier témoin encore en vie de l’assassinat de son grand-père par la police secrète stalinienne. Sa mort a été annoncée par le musée qu’il avait fondé, situé dans la maison de Mexico où Trotski avait vécu jusqu’à son assassinat en août 1940.

Né en Ukraine en 1926, Esteban Volkov était arrivé au Mexique à l’âge de 13 ans grâce aux démarches entreprises par son grand-père. Sa mère, Zinaida, fille de Trotski, s’était suicidée à Paris alors qu’elle fuyait le régime de Joseph Staline, et son père avait été envoyé au goulag dans les années 1930.

Volkov était considéré au Mexique comme le dernier témoin encore en vie de l’assassinat de Léon Trotski, tué d’un coup de piolet dans la tête par l’agent secret du NKVD Ramon Mercader. Dans une interview à la BBC, Volkov avait raconté qu’il rentrait de l’école quand il avait aperçu une voiture de police devant la maison où il habitait avec son grand-père, puis avait vu le corps de ce dernier ensanglanté sur le sol.

Après ce crime, Volkov avait continué à vivre au Mexique, où il avait étudié la chimie et fondé en 1990 le musée dans l’ancienne maison de Léon Trotski, dans le quartier populaire de Coyoacan. Le musée a salué Volkov pour avoir accompli la tâche la plus importante de sa vie : la défense des idées et du parcours de son grand-père.

Esteban Volkov était un gardien de l’héritage de Trotski, dont les idées ont eu une influence durable sur la gauche radicale à travers le monde. Au Mexique, il a été une figure importante de la gauche et un critique du capitalisme. Il a également été un ardent défenseur de la démocratie et de la liberté d’expression, et a soutenu les mouvements sociaux et les luttes pour les droits des travailleurs.

La mort d’Esteban Volkov marque la fin d’une époque, celle des témoins directs de l’histoire de la révolution russe et de ses conséquences. Mais son héritage, celui de Léon Trotski et de ses idées, continue de vivre à travers les mouvements sociaux et les luttes pour la justice sociale dans le monde entier.