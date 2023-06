Mort Cause de Décès : Le pianiste de scènes pastorales George Winston décède à l’âge de 73 ans : NPR en français

Nécrologie – Mort cause de décès.

George Winston, une légende de la musique new age, décède à l’âge de 73 ans

George Winston, un pianiste dont les enregistrements réussis ont fait de lui l’une des premières stars de la musique new age, est décédé le 4 juin en Californie après une lutte de plusieurs décennies contre le cancer. Sa mort a été annoncée sur son site Web et ses comptes de médias sociaux. Il avait 73 ans.

Un pianiste à la saveur distinctive

Vendant plus de 15 millions d’albums dans le monde, Winston est devenu synonyme d’une saveur distinctive et hautement imitée de piano solo : chaleureuse, mélodique et pastorale. Sa réputation s’est largement bâtie sur une série d’albums instrumentaux à succès pour le label pionnier new age Windham Hill Records. En particulier, son album de 1980 Automne et ses suites, 1982 L’hiver au printemps et Décembre, toutes les sorties vendues au platine, sont considérées comme les pierres angulaires du genre.

Un musicien inspiré par le R&B

Le pianiste lui-même n’a jamais utilisé la classification « new age » pour sa musique. « Je l’ai toujours appelé ‘Folk Piano’ (ou plus précisément ‘Rural Folk Piano’) », a-t-il écrit dans la FAQ de son site Web, « puisqu’il est mélodique et pas compliqué dans son approche, comme le jeu de guitare folk et les chansons folk, et a une sensibilité rurale. »

Mais alors que ce son dominait ses enregistrements, il ne faisait qu’effleurer la surface de ses intérêts musicaux. Winston a toujours affirmé que sa véritable passion était le R&B, inspiré par le son de piano d’après-guerre de la Nouvelle-Orléans et la tradition de la foulée de Harlem.

Un autodidacte passionné

Alors que de nombreux auditeurs ont entendu des fondations classiques dans son jeu, Winston n’avait ni formation ni intérêt pour la musique classique. Né à Hart, Michigan, en 1949 et élevé dans le Montana, Winston a été attiré par l’orgue après avoir entendu le groupe de rock The Doors en 1967. Son enquête sur les racines de l’organiste des Doors Ray Manzarek l’a conduit au joueur de jazz Jimmy Smith, et à son tour à le piano stride de Fats Waller – qui a inspiré Winston à passer au piano en 1971.

Son premier album de 1973, Solos de piano (plus tard réédité comme Ballades et blues), a été enregistré par le guitariste folk John Fahey et avait un son folk plus identifiable. Au moment où Winston a signé avec Windham Hill et a sorti Automne en 1980, il avait un style plus brillant qui éliminait le twang folklorique et incorporait la technique du piano stride des motifs de basse de la main gauche contre la mélodie de la main droite. Ce fut un succès surprise, que Winston a reproduit avec un album sur le thème de la saison suite L’hiver au printemps et le record de vacances Décembre. Ensemble, les trois enregistrements ont contribué à lancer le succès commercial de ce qui est devenu connu sous le nom de new age – et ont fait de Windham Hill le label phare du genre. Il enregistrera 13 autres albums de piano solo, dont ceux de 1994 Forêt remportant un Grammy Award du meilleur album new age.

Une passion pour la musique de la Nouvelle-Orléans

Winston a passé une grande partie des années 70 à étudier les pianistes de la Nouvelle-Orléans Henry Butler, James Booker et le professeur Longhair. Alors que sa musique plus pastorale et mélodique faisait de lui une star sur les disques, il insérait souvent les chansons de ces pianistes, et ses propres originaux inspirés par eux, dans ses albums et ses performances live. « La grande majorité des chansons, environ 90% que je joue, sont dans ce style », a-t-il écrit. Il a enregistré deux albums-bénéfices de ce qu’il a appelé « Gulf Coast Blues and Impressions ».

Un musicien polyvalent

Winston a également joué de l’harmonica et de la guitare, enregistrant un album de solos sur le premier en 2012 et incorporant la guitare dans ses disques de bienfaisance. Sur ce dernier instrument, il s’est identifié à la tradition hawaïenne de la guitare « slack-key ». Dancing Cat Records, le label fondé par Winston en 1983, est devenu un forum clé pour les guitaristes relâchés de la Renaissance culturelle hawaïenne. Il a publié des albums de Keola Beamer, Ledward Kaapana et Cyril Pahinui et est crédité d’avoir présenté le style aux auditeurs en dehors d’Hawaï.

Une bataille contre le cancer

La bataille de Winston contre le cancer a commencé en 2013, lorsqu’il a reçu un diagnostic de syndrome myélodysplasique et a subi une greffe de moelle osseuse réussie pour combattre la maladie. Il a ensuite suivi un traitement pour un cancer de la thyroïde et de la peau. Son dernier album, Nuit est sorti au printemps 2022, mais l’aggravation de sa santé l’a forcé à annuler la plupart de ses performances à l’appui de l’album.

Un dernier adieu

Winston laisse dans le deuil sa sœur, Nancy Winston Kahumoku, ainsi qu’une nièce et un neveu. La famille organisera un service commémoratif privé.