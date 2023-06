Mort Cause de Décès : Le plus ancien employé d’État de Californie est décédé à l’âge de 102 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’employé de l’État le plus ancien de Californie décède à l’âge de 102 ans après 79 ans de service

May Lee, l’employé de l’État le plus ancien et le plus ancien de Californie, est décédé à l’âge de 102 ans après près de huit décennies de travail. Elle a travaillé pour l’État pendant 79 ans, commençant par la comptabilité au département du Trésor en 1943 avant de rejoindre le département des services généraux lors de sa création en 1963.

Une carrière exceptionnelle

Après avoir quitté le Département des services généraux dans les années 1980, Lee a travaillé jusqu’à l’année dernière en tant que retraitée, ce qui signifie qu’elle a été réintégrée sur la liste de paie en tant que travailleuse à temps partiel tout en recevant des prestations de retraite. Elle a économisé des millions de dollars grâce à des mesures génératrices de revenus, en trouvant des erreurs comptables et en réduisant les coûts. Elle a également écrit des parties du Code du gouvernement de Californie.

Un hommage unanime

Lee a été honoré par le gouverneur Gavin Newsom pendant le mois des Américains plus âgés en 2019, alors qu’elle avait 99 ans, pour être la femme fonctionnaire la plus ancienne. “Sa nature enthousiaste et enjouée va beaucoup nous manquer, ainsi que ses connaissances institutionnelles inestimables”, a déclaré Jennifer Iida, porte-parole du Département des services universels de Californie, dans un communiqué. “Elle était une source d’inspiration pour nous tous.”

Une vie bien remplie

Dans une interview avec le San Diego Union-Tribune en 2021, Lee a déclaré qu’elle travaillerait jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus, désignant son frère qui a travaillé jusqu’à sa mort à l’âge de 85 ans. Sa longévité était due à “de bons gènes et à être occupée”, a-t-elle déclaré à l’Union-Tribune, ajoutant qu’elle maintenait une alimentation saine composée de poisson, de poulet, de légumes, de très peu d’aliments transformés et pas d’aliments frits.

Une pandémie qui a chamboulé ses plans

La pandémie de COVID-19 a annulé la fête de son 100e anniversaire avec environ 2 000 personnes invitées. L’année suivante, des collègues l’ont emmenée déjeuner et ont apporté un gâteau pour son 101e anniversaire. Elle avait une bougie, symbole du début d’un nouveau siècle.

Un hommage mérité

La vie de May Lee est un exemple de dévouement et de longévité. Elle a travaillé pour l’État de Californie pendant 79 ans et a laissé une marque indélébile dans l’histoire de l’administration publique. Son enthousiasme, sa joie de vivre et ses connaissances institutionnelles inestimables seront à jamais gravés dans les cœurs de ceux qui l’ont côtoyée. Elle restera un modèle pour les générations futures.