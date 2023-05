Mort Cause de Décès : Le plus ancien habitant de Villamblard est décédé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Hubert Augiéras : Un Homme de Villamblard

Décès d’un doyen de la commune

C’est avec tristesse que la commune de Villamblard a appris le décès de son doyen, Hubert Augiéras, survenu mardi 16 mai à son domicile. Né en 1924 dans une famille d’agriculteurs, Hubert a consacré sa vie à sa commune, sa famille et son métier.

Une vie dédiée à l’agriculture

Après des études primaires à l’école de Saint-Géry, Hubert a travaillé aux côtés de son père sur l’exploitation familiale. Il a ensuite décidé de se consacrer entièrement à l’agriculture en devenant exploitant agricole à Villamblard. Pendant plus de 50 ans, il a travaillé dur pour produire des céréales et élever des animaux, en respectant toujours les traditions et les valeurs de la terre.

Un engagement pour la commune

Hubert a également été très impliqué dans la vie communale de Villamblard. Il a été conseiller municipal pendant plusieurs mandats et a participé activement aux projets de la commune. Il était très attaché à son village et à ses habitants, toujours prêt à rendre service et à apporter sa contribution à la vie locale.

Un homme de famille

Hubert était marié depuis plus de 60 ans à son épouse, Marie-Thérèse, avec qui il a eu trois enfants. Il était également un grand-père et un arrière-grand-père aimant, très proche de sa famille et toujours présent pour les aider et les soutenir. Sa famille était sa plus grande fierté et il a su transmettre à ses enfants et petits-enfants son amour de la nature et du travail bien fait.

Un exemple pour tous

Hubert Augiéras était un homme simple, honnête et travailleur, qui a consacré sa vie à sa famille, son métier et sa commune. Il était respecté et apprécié pour sa gentillesse, sa générosité et sa disponibilité. Son décès laisse un grand vide dans la vie de tous ceux qui l’ont connu et qui ont eu la chance de partager un moment avec lui.

Un hommage mérité

La commune de Villamblard a décidé de rendre hommage à Hubert Augiéras en organisant une cérémonie en son honneur. Tous les habitants sont invités à venir saluer une dernière fois ce grand monsieur qui restera à jamais dans les mémoires des Villamblardais.

Conclusion

Hubert Augiéras restera dans la mémoire de tous ceux qui l’ont connu comme un homme exemplaire, dévoué à sa famille, son métier et sa commune. Son engagement pour la vie locale et sa passion pour l’agriculture en ont fait un personnage emblématique de Villamblard, qui laisse derrière lui un héritage précieux. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches.