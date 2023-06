Nécrologie – Mort cause de décès.

Le doyen de l’humanité, Yasutaro Koide, s’éteint à 112 ans

Yasutaro Koide, le doyen nippon de l’humanité, est décédé à l’âge de 112 ans ce mardi. Il avait été admis en milieu hospitalier à Nagoya pour des raisons de santé qui ont finalement eu raison de ses forces. Il était considéré comme l’homme le plus âgé du monde selon les Guinness World Records.

Yasutaro Koide avait atteint l’âge de 112 ans avec une lucidité qui n’avait pas entamé ses facultés intellectuelles. Il avait passé toute sa vie professionnelle en tant que tailleur. Il était né en 1903, l’année du premier vol motorisé d’un avion par les frères Wright.

Le Japon est connu pour son nombre élevé de centenaires. Environ 60 000 centenaires y résident, et ce chiffre est appelé à augmenter dans les années à venir. Cependant, cela a des conséquences négatives sur la population en général, qui est en déclin. Le taux de fécondité est l’un des plus bas de la planète, ce qui entraîne une baisse des moins de 25 ans dans la population.

La doyenne de l’humanité est actuellement une habitante de New York, Susannah Jones, âgée de 116 ans selon les Guinness World Records.

Pourquoi y a-t-il autant de centenaires au Japon ?

Le Japon est réputé pour l’espérance de vie de ses citoyens, qui ne sont pas rares à atteindre l’âge presque vénéré de 100 ans. Cependant, cela peut être dû à plusieurs facteurs tels que :

Une alimentation saine et équilibrée.

Un mode de vie actif et en mouvement.

Un taux de mortalité infantile faible.

Des soins de santé de qualité.

Cependant, le vieillissement de la population a également des conséquences négatives sur l’économie et la société japonaises. Les dépenses de santé et de soins augmentent, tandis que la population active diminue. Cela peut avoir des répercussions sur la croissance économique.

En conclusion, Yasutaro Koide restera dans l’histoire comme l’un des hommes les plus âgés de l’humanité. Cependant, son décès souligne également les défis liés au vieillissement de la population et à la diminution de la population active au Japon et dans d’autres pays du monde.