Mort Cause de Décès : Le précédent président du FC Bâle est mort.

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’ancien président du FC Bâle, Werner Edelmann, est décédé à l’âge de 81 ans dans la nuit de lundi à mardi. Le club a confirmé cette triste nouvelle à l’agence de presse Keystone-ATS, une information rapportée également par la Basler Zeitung.

Edelmann a été président du FCB de 2002 à 2006, période durant laquelle le club a remporté deux titres de champion en 2004 et 2005, ainsi qu’une victoire en Coupe en 2003, sous la direction de l’entraîneur Christian Gross. Il a été remplacé à la tête du club par la mécène et vice-présidente du club, Gigi Oeri.

Selon la Basler Zeitung, Edelmann avait contracté une forme grave de Covid-19 il y a trois ans, dont il ne s’était pratiquement jamais remis. Ce printemps, il avait également subi plusieurs fractures de côtes à la suite d’une chute.

Le décès de Werner Edelmann a suscité une grande émotion dans le monde du football suisse, de nombreux hommages ont été rendus à cet homme qui a marqué l’histoire du FC Bâle. Les joueurs et le personnel du club ont exprimé leur tristesse et leur gratitude envers celui qui a été un dirigeant respecté et apprécié.

Les fans du FCB ont également rendu hommage à Edelmann sur les réseaux sociaux en partageant des photos et des messages de soutien. Les supporters ont souligné son rôle dans les succès du club et l’ont remercié pour tout ce qu’il a fait pour le football suisse.

Le décès de Werner Edelmann est une grande perte pour le FC Bâle et pour le football suisse en général. C’était un dirigeant passionné et dévoué qui a marqué l’histoire du club et qui restera dans les mémoires comme l’un des grands présidents du FCB. Ses contributions au football suisse seront toujours appréciées et son héritage perdurera.