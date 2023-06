Mort Cause de Décès : Le premier individu diagnostiqué autiste est décédé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Donald Triplett, un pionnier de l’autisme, s’éteint à 89 ans

Le monde de l’autisme a perdu l’un de ses pionniers avec la disparition de Donald Triplett à l’âge de 89 ans. Le décès de Triplett a été annoncé par son ami proche, Robert H. Wright, qui a confirmé que Triplett était décédé chez lui. La lettre de 22 pages que ses parents avaient envoyée au père de la découverte de l’autisme reste un témoignage poignant de la vie de Triplett.

La vie de Donald Triplett

Donald Triplett est né en 1933 dans une petite ville du Mississippi. Il était le fils d’un riche propriétaire terrien et d’une mère issue d’une famille qui avait fait fortune dans la vente de matériaux de construction. À l’âge de 3 ans, il a été diagnostiqué comme autiste, un diagnostic rare à l’époque.

Cependant, ses parents ont décidé de ne pas le placer dans un asile pour autistes, comme cela était courant à l’époque. Au lieu de cela, ils ont travaillé avec des médecins pour trouver un traitement pour leur fils. Ils ont finalement trouvé un médecin qui a suggéré de mettre Triplett dans une école régulière, où il a réussi à se faire des amis et à se développer socialement.

Triplett est devenu célèbre dans les années 1940 lorsque ses parents ont envoyé une lettre de 22 pages au Dr Leo Kanner, le père de la découverte de l’autisme. La lettre décrivait la vie de leur fils et comment ils avaient travaillé avec des médecins pour trouver un traitement pour lui. La lettre est considérée comme l’un des premiers témoignages sur l’autisme et a aidé à sensibiliser le public à la maladie.

Le legs de Donald Triplett

Donald Triplett a vécu une vie longue et fructueuse malgré son diagnostic d’autisme. Il a obtenu un diplôme universitaire et a travaillé comme banquier pendant plus de 30 ans. Il a également été un fervent défenseur de l’autisme et a été impliqué dans de nombreuses organisations de soutien aux personnes atteintes d’autisme.

Sa vie est un témoignage de l’importance de ne pas juger les personnes atteintes d’autisme en fonction de leur diagnostic. Les personnes atteintes d’autisme peuvent vivre des vies riches et épanouissantes si elles reçoivent le soutien et l’aide dont elles ont besoin.

Conclusion

La disparition de Donald Triplett est une perte pour le monde de l’autisme. Sa vie est un témoignage de l’importance de ne pas juger les personnes atteintes d’autisme en fonction de leur diagnostic. Nous pouvons honorer son héritage en continuant à soutenir les personnes atteintes d’autisme et en travaillant pour sensibiliser le public à cette maladie complexe.