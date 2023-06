Mort Cause de Décès : Le premier individu diagnostiqué autiste est décédé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le premier homme diagnostiqué autiste est décédé

Donald Triplett, le premier homme à avoir été diagnostiqué autiste dans le monde, est décédé jeudi dans sa maison de Forest, dans le Mississippi. Il avait 89 ans et est mort des suites d’une chute dans un aéroport en mars dernier.

Donald était connu comme le “cas 1”, ce qui lui a valu de répondre à de nombreuses interviews avec sa famille et de faire l’objet de plusieurs livres et documentaires.

Né en 1933, Donald était un enfant profondément introverti. Ses parents avaient noté tous les comportements qui les surprenaient ou semblaient le distinguer des autres enfants. En 1938, ils adressent une lettre longue de 22 pages à un chercheur de l’université Johns Hopkins, à Baltimore, dans laquelle ils expliquent le fonctionnement si particulier de leur fils, ses comportements et ses aptitudes. Cette lettre reste un document de référence pour ceux qui étudient l’autisme. Plusieurs visites sont organisées et finalement, le docteur Leo Kanner, l’un des psychiatres américains les plus connus, et deux autres posent le diagnostic de l’autisme.

Donald Triplett fera sa scolarité à Forest, en école classique, puis à Jackson dans un collège privé. Il obtient son bac à 25 ans, en français, et travaille pour la Bank of Forest, dont son père était l’un des associés. “Don” y a travaillé 65 ans.

Pendant son temps libre, il aimait jouer au golf et voyager.

Dans un entretien au Times-Picayune, Oliver Triplett, le neveu de Donald, a estimé que l’histoire de son oncle donnait de l’espoir aux parents d’enfants différents. “Ils peuvent voir Don et une communauté qui l’a embrassé”, dit-il. “Dans l’ensemble, Forest l’a encouragé et accepté. Cela donne aux personnes qui ont des enfants à différents niveaux du spectre l’espoir que leurs enfants peuvent vivre une vie heureuse et bien remplie”.

Ses funérailles se tiendront lundi à Forest.