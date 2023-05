Mort Cause de Décès : Le président de la Cour constitutionnelle, Aboudou Assouma, est mort au Togo

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’éternel président de la Cour constitutionnelle, Aboudou Assouma, est décédé

Aboudou Assouma, le président de la Cour constitutionnelle, est décédé d’une courte maladie selon certaines sources proches du haut magistrat. Cette nouvelle a été annoncée le [date].

Un parcours impressionnant à la Cour constitutionnelle

Aboudou Assouma avait été nommé président de la Cour constitutionnelle en 2007 et avait depuis dirigé cette haute institutionnelle avec brio. Durant ses années à la tête de la Cour, il avait acquis la réputation d’être un magistrat intègre et impartial. Son parcours professionnel avait été marqué par de nombreux succès, notamment dans la résolution des différends électoraux.

Une proximité avec le parti au pouvoir

Aboudou Assouma était connu pour être proche du parti au pouvoir, l’Union pour la République (UNIR). Cette proximité avait suscité des critiques de la part de l’opposition qui l’accusait de partialité. Cependant, Aboudou Assouma avait toujours nié toute partialité et avait affirmé que la Cour constitutionnelle était une institution indépendante et impartiale.

La Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction de l’État en matière constitutionnelle

La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’État en matière constitutionnelle. Elle est chargée de veiller à la conformité des lois et des actes administratifs avec la Constitution. Elle est également compétente pour trancher les différends électoraux et les litiges liés à la régularité des élections.

Un vide difficile à combler

La mort d’Aboudou Assouma laisse un vide difficile à combler. Il était non seulement un magistrat compétent et intègre, mais aussi un homme d’Etat avisé et respecté. Sa disparition est une perte pour le Togo et pour toute la communauté juridique.

Conclusion

La mort d’Aboudou Assouma est une grande perte pour le Togo. C’était un magistrat compétent, intègre et respecté. Sa proximité avec le parti au pouvoir avait suscité des critiques, mais il avait toujours nié toute partialité et affirmé que la Cour constitutionnelle était une institution indépendante et impartiale. Sa disparition laisse un vide difficile à combler.