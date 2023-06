Mort Cause de Décès : “Le président de la zone de police de Mulugu, Kusuma Jagadish, est décédé.”

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le président de Mulugu ZP, Kusuma Jagadish, est décédé

Le président de Mulugu Zilla Parishad et président du district de BRS, Kusuma Jagdish, est décédé des suites d’une crise cardiaque à son domicile à Hanumakonda. Il a été immédiatement transporté à l’hôpital par les membres de sa famille, mais il a malheureusement succombé.

Un leader respecté et aimé

Jagdish était un leader respecté et aimé de la communauté de Mulugu. Il était également un membre actif du parti politique Telangana Rashtra Samithi (TRS). Il avait été élu président de Mulugu Zilla Parishad en 2018 et avait travaillé dur pour améliorer la vie des gens de la région.

Il était également connu pour son travail dans le domaine de l’éducation. Il avait aidé de nombreux étudiants à poursuivre leurs études et avait également contribué à la mise en place d’écoles dans la région.

Un choc pour la communauté de Mulugu

La nouvelle de la mort de Jagdish a choqué la communauté de Mulugu. De nombreux habitants de la région ont exprimé leur tristesse et leur chagrin sur les réseaux sociaux. Ils ont salué les contributions de Jagdish à la région et ont exprimé leur gratitude pour tout ce qu’il avait fait pour eux.

Le parti Telangana Rashtra Samithi a également publié une déclaration exprimant sa tristesse et ses condoléances à la famille de Jagdish. Le parti a déclaré que Jagdish était un leader dévoué et qu’il manquerait beaucoup à la communauté de Mulugu.

Un rappel de l’importance de la santé cardiaque

La mort de Jagdish est également un rappel de l’importance de la santé cardiaque. Les maladies cardiaques sont l’une des principales causes de décès dans le monde, et il est important de prendre soin de notre santé cardiaque en suivant un régime alimentaire sain, en faisant de l’exercice régulièrement et en évitant les comportements à risque.

Nous devons également veiller à ce que nous prenions soin de notre santé mentale, car le stress et l’anxiété peuvent également affecter notre santé cardiaque. Il est important de prendre des pauses régulières et de trouver des moyens de gérer le stress dans notre vie quotidienne.

Conclusion

La mort de Kusuma Jagdish est une perte pour la communauté de Mulugu et pour le parti Telangana Rashtra Samithi. Nous devons nous rappeler de son travail dévoué pour améliorer la vie des gens de la région et de l’importance de la santé cardiaque. Nous exprimons nos sincères condoléances à sa famille et à ses amis.