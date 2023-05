Mort Cause de Décès : Le président du club de football, Jean-Paul Rouillon, est mort.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Nécrologie: Jean-Paul Rouillon, un président emblématique du club de football mayetais, est décédé

Le monde du football français est en deuil. Jean-Paul Rouillon, président de la Vigilante football pendant vingt ans, est décédé le mercredi 17 mai. Passionné de football, il a joué dans l’équipe vétéran jusqu’en 1997 et a consacré une grande partie de sa vie à son club local.

Un président dévoué

Jean-Paul Rouillon a été président de la Vigilante football pendant vingt ans. Pendant son mandat, il a travaillé sans relâche pour promouvoir le club et développer le football local. Il a aidé à construire de nouvelles installations, à organiser des tournois et des événements pour les jeunes, et a également contribué à la formation de nombreux jeunes joueurs.

Grâce à son dévouement et à son travail acharné, le club est devenu un pilier de la communauté locale et a attiré de nombreux fans et supporters fidèles. En reconnaissance de ses efforts, une tribune lui a été dédiée en mai 2018, en présence de nombreux membres de la communauté et d’anciens joueurs.

Un passionné de football

Jean-Paul Rouillon était un passionné de football. Il a commencé à jouer dans sa jeunesse et a continué à jouer dans l’équipe vétéran de la Vigilante football jusqu’en 1997. Il aimait regarder des matchs à la télévision et était un fervent supporter de l’équipe de France. Il était toujours prêt à discuter de football avec ses amis et ses collègues, et était connu pour sa connaissance approfondie du jeu.

Son engagement envers le football était également reflété dans son travail pour le club. Il a consacré de nombreuses heures à l’organisation de matchs, de tournois et d’événements pour les jeunes joueurs de la région. Il a également travaillé dur pour améliorer les installations du club et pour s’assurer que les joueurs avaient les meilleures conditions possibles pour s’entraîner et jouer.

Un hommage mérité

La mort de Jean-Paul Rouillon a été ressentie profondément par la communauté locale et les membres du club. De nombreux hommages ont été rendus à sa mémoire, soulignant son dévouement envers le football et sa contribution à la communauté.

En dédiant une tribune à Jean-Paul Rouillon en mai 2018, le club a reconnu l’importance de son engagement et de son travail pour le football local. Cette tribune est un symbole de la reconnaissance de la communauté pour son dévouement au football et pour son impact sur la vie des joueurs et des fans du club.

Le décès de Jean-Paul Rouillon est une perte pour le monde du football français. Son dévouement envers le sport et la communauté locale restera dans les mémoires, et son travail pour le club de la Vigilante football continuera d’inspirer les générations futures.