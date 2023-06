Mort Cause de Décès : “Le président du réassureur Scor, Denis Kessler, s’est éteint à l’âge de 71 ans”

Nécrologie – Mort cause de décès.

Combats intensifs dans le sud de l’Ukraine, Kiev reste silencieux sur sa contre-offensive

Des combats intenses se déroulent actuellement dans la région de Zaporijjia, dans le sud de l’Ukraine, selon un responsable russe. Les observateurs voient dans ces combats les prémices de la contre-offensive de Kiev, qui reste cependant silencieux sur cette opération.

Selon Vladimir Rogov, des combats actifs ont repris dans la région entre Orekhovo et Tokmak, au niveau de la ligne de front entre forces russes et ukrainiennes. Alexandre Sladkov, un correspondant de la télévision publique russe, a rapporté que les artilleries russe et ukrainienne sont à l’œuvre, les troupes de Kiev étant à l’offensive. Les observateurs estiment que l’armée ukrainienne pourrait chercher à tenter une percée vers Tokmak, en territoire occupé à 40 km au sud d’Orikhiv, un important nœud logistique pour les forces russes.

L’état-major ukrainien entretient le flou sur sa stratégie alors que son armée est désormais équipée d’équipements modernes occidentaux. Ces dernières semaines, l’Ukraine a semblé tester les positions russes le long de la ligne de front, un moyen selon les experts d’entretenir l’incertitude avant de lancer un assaut pour reprendre les territoires occupés par la Russie, dont la Crimée annexée en 2014. Moscou jure de son côté vouloir prendre l’ensemble du Donbass dans l’est du pays.

Du côté russe de la frontière, trois personnes ont été légèrement blessées vendredi lorsqu’un drone est tombé sur un immeuble à Voronej, à quelque 200 km de la frontière avec l’Ukraine. La Russie est la cible depuis des semaines d’un nombre croissant d’attaques de drones que Moscou impute aux forces ukrainiennes.

Dans les régions de Kherson et Mykolaïv, les inondations provoquées par la destruction, mardi, du barrage Kakhovka ont fait au moins 13 morts. Les autorités ukrainiennes font état également de 13 disparus. Le niveau d’eau du barrage a baissé de 4,7 m depuis mardi, selon l’opérateur ukrainien du barrage, Ukrhydroenergo, mais selon l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) jeudi soir, elle continue de refroidir la centrale nucléaire de Zaporijjia, située 150 km en amont.

Kiev et Moscou se sont accusés mutuellement de la destruction du barrage, puis de frappes sur les zones où se déroulent des opérations d’évacuation à Kherson. Le chef de la diplomatie de l’UE, Josep Borrell, a jugé vendredi que “tout paraissait indiquer” que la Russie était derrière la destruction de cette infrastructure. La Norvège a, de son côté, annoncé le déblocage de 13 millions d’euros pour le sud de l’Ukraine.