Mort Cause de Décès : Le président du RPP en Côte d’Ivoire, Ouattara Gnonzié, est décédé.

Le décès d’Ouattara Gnonzié, président du RPP

Une triste nouvelle pour la Côte d’Ivoire

La Côte d’Ivoire est en deuil. Ouattara Gnonzié, président du Rassemblement pour la Paix, le Progrès et le Partage en Côte d’Ivoire (RPP) et ancien directeur général de la Radio Télévision Ivoirienne (RTI), est décédé des suites d’une maladie le jeudi 8 juin 2023. C’est une perte immense pour la vie politique ivoirienne et pour tous ceux qui ont travaillé avec lui.

Le RPP perd son leader

Ouattara Gnonzié était un leader charismatique qui avait su rassembler de nombreux militants et sympathisants autour de son parti. Sa dernière apparition en public remonte au samedi 11 mars 2022, lors de la rentrée politique du RPP dans leur siège social à Cocody cité des cadres. Il avait alors prononcé un discours sur l’importance du développement pour la Côte d’Ivoire.

Son décès a plongé les membres de son parti dans le désarroi. Ils préparaient un retour sur la scène politique ivoirienne avec des recommandations concrètes pour faciliter l’apaisement et la cohésion sociale. Ouattara Gnonzié laisse derrière lui une horde de militants et sympathisants engagés et déterminés pour la paix en Côte d’Ivoire.

Hommages à un grand homme politique

Le décès d’Ouattara Gnonzié a suscité de nombreuses réactions et hommages de la part de personnalités politiques et de la société civile en Côte d’Ivoire.

Djabiga Soro, membre du RPP, a rendu hommage à Ouattara Gnonzié : “Nous avons perdu un grand homme, un leader charismatique qui a su rassembler autour de lui de nombreux Ivoiriens et Ivoiriennes. Sa vision pour la Côte d’Ivoire était claire et ambitieuse : le développement, la paix et le progrès pour tous. Nous sommes tous en deuil aujourd’hui.”

Le RPP a également publié une déclaration pour rendre hommage à son président : “Nous avons perdu un père, un ami, un frère et un leader charismatique. Ouattara Gnonzié était un homme politique engagé, soucieux du bien-être de tous les Ivoiriens et Ivoiriennes.”

Conclusion

Le décès d’Ouattara Gnonzié est une grande perte pour la Côte d’Ivoire et pour tous ceux qui l’ont connu et travaillé avec lui. Son héritage politique restera un exemple pour les générations futures et sa vision pour la Côte d’Ivoire continuera d’inspirer les militants et sympathisants du RPP.