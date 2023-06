Mort Cause de Décès : Le prisonnier Ted Kaczynski, connu sous le nom d’\”Unabomber\”, décède en détention.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Ted Kaczynski, connu sous le nom d’Unabomber, est retrouvé mort en prison à l’âge de 81 ans

Ted Kaczynski, surnommé “Unabomber”, est décédé dans sa cellule à l’âge de 81 ans, a annoncé une porte-parole du Bureau fédéral des prisons. Kaczynski est connu pour avoir mené des attentats à la bombe à travers les États-Unis entre 1978 et 1995, en envoyant des colis piégés à des universitaires et des compagnies aériennes. Au total, ces attaques ont fait trois morts et 23 blessés.

Kaczynski était un mathématicien diplômé de Harvard, qui avait commencé ses attaques en ciblant des universitaires et des compagnies aériennes, ce qui lui avait valu son surnom d'”Unabomber” (pour “University and Airline Bomber”). En 1995, il avait promis d’arrêter ses attaques et avait obtenu du New York Times et du Washington Post qu’ils publient un manifeste dans lequel il exprimait sa haine de la technologie et du monde moderne.

Après une longue traque, Kaczynski a été arrêté en 1996 et condamné à la prison à vie en 1998. Sa mort en prison survient après des années de détention, et des tentatives infructueuses pour obtenir une libération conditionnelle.

Les attaques d’Unabomber ont traumatisé les États-Unis pendant des années, et ont été considérées comme l’une des plus grandes enquêtes criminelles de l’histoire du FBI. Le décès de Kaczynski marque la fin d’une période sombre de l’histoire américaine, mais soulève également des questions sur la nature de la justice pénale et de la réhabilitation.