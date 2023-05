Mort Cause de Décès : Le procureur considère la mort de Giorgio Simone comme un homicide volontaire, car il aurait été poussé par sa petite amie lors d’une querelle.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Giorgio Simone est mort suite à une dispute avec sa petite amie

Le 23 mai 2023, les enquêteurs ont conclu que Giorgio Simone était décédé des suites d’une coupure de l’artère poplitée. Ce jeune homme de 28 ans avait été poussé par sa petite amie lors d’une dispute. Ce qui avait été considéré comme un accident domestique s’est avéré être la conséquence dramatique d’un coup porté.

Les circonstances de la mort de Giorgio Simone

Le 17 août 2020, Giorgio Simone est décédé à l’hôpital de Bologne, en Italie. Il avait été admis avec une blessure à la jambe, mais son état s’est rapidement détérioré et il est décédé des suites d’une coupure de l’artère poplitée. Au départ, sa petite amie avait déclaré que c’était un accident domestique, mais les enquêteurs ont rapidement soupçonné qu’il y avait plus à cette histoire.

Selon les témoignages recueillis par la police, Giorgio et sa petite amie se disputaient souvent. Le jour de sa mort, ils auraient eu une violente altercation qui aurait conduit à la mort de Giorgio. Sa petite amie aurait poussé Giorgio, qui aurait heurté un objet tranchant, causant la coupure de son artère poplitée.

Les conséquences pour la petite amie de Giorgio Simone

La petite amie de Giorgio Simone, qui a été identifiée comme étant Silvia B., a été arrêtée et inculpée pour homicide involontaire. Elle a nié avoir intentionnellement poussé Giorgio, affirmant qu’elle avait simplement essayé de se défendre lors de leur dispute.

Cependant, les preuves recueillies par la police ont contredit sa version des faits. Des témoins ont affirmé avoir entendu des cris et des bruits de lutte provenant de l’appartement de Giorgio et Silvia. De plus, les blessures de Giorgio étaient incompatibles avec une simple chute accidentelle.

La mort de Giorgio Simone a eu un impact profond sur sa famille et ses amis. Sa mère, qui avait perdu son mari quelques années auparavant, a déclaré qu’elle avait perdu son fils unique et qu’elle ne savait pas comment elle allait pouvoir continuer à vivre sans lui. Ses amis ont décrit Giorgio comme un jeune homme joyeux, généreux et aimé de tous.

Conclusion

La mort tragique de Giorgio Simone a été causée par une dispute violente avec sa petite amie, qui a fini par le pousser et le blesser mortellement. Bien que la petite amie ait nié avoir intentionnellement causé la mort de Giorgio, les preuves recueillies par la police ont montré qu’elle avait menti. Elle a été inculpée pour homicide involontaire et devra faire face aux conséquences de ses actes devant la justice.

La mort de Giorgio Simone est un rappel poignant que les disputes domestiques peuvent avoir des conséquences dramatiques. Il est important de chercher de l’aide si vous ou quelqu’un que vous connaissez est victime de violence domestique. Il existe des ressources pour vous aider à sortir de cette situation dangereuse et à vous protéger.