Mort Cause de Décès : Le propriétaire décédé, le cuisinier a été blessé.

Un effondrement de terrain à Montefiascone en Italie cause la mort du propriétaire d’un restaurant-pizzeria

Le 18 juin 2023, un effondrement de terrain a eu lieu dans la ville de Montefiascone, située dans la province de Viterbe en Italie. La crête d’un remblai s’est effondrée sur le restaurant-pizzeria “Miralago da Paolo”, causant la mort du propriétaire de l’établissement, Paolo Morincasa. Le cuisinier a également été blessé et a été transporté à l’hôpital Belcolle de Viterbo en code rouge, souffrant d’un traumatisme crânien et thoracique.

Les autorités locales ont rapidement réagi en envoyant les carabiniers, les pompiers, le personnel médical du 118, le personnel de la protection civile et la police locale sur place pour gérer la situation. Le trafic a été interdit dans la zone touchée par l’effondrement.

Cet accident tragique a suscité une vive émotion dans la communauté locale et au-delà. Les réseaux sociaux ont été inondés de messages de condoléances pour la famille de Paolo Morincasa et de soutien pour le cuisinier blessé.

L’effondrement de terrain est un phénomène malheureusement courant en Italie, en particulier dans les zones montagneuses et côtières où les sols sont instables. Les autorités locales ont donc la responsabilité de surveiller attentivement les zones à risque et de prendre des mesures préventives pour protéger la population.

En conclusion, cet accident tragique rappelle l’importance de la sécurité et de la prévention dans notre société. Les autorités locales et les citoyens doivent travailler ensemble pour identifier les risques potentiels et prendre les mesures nécessaires pour protéger leur communauté. Nos pensées vont à la famille de Paolo Morincasa et nous souhaitons un prompt rétablissement au cuisinier blessé.