Mort Cause de Décès : Le rappeur de Houston Big Pokey meurt après avoir fait un malaise lors d’un concert au Texas.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le rappeur de Houston Big Pokey est décédé après s’être effondré sur scène

HOUSTON (AP) – Milton Powell, un rappeur de Houston qui était connu sous le nom de Big Pokey et qui est crédité d’avoir élevé la scène hip-hop de la ville, est décédé après s’être effondré lors d’un spectacle au Texas, a déclaré un responsable local lundi.

Une autopsie en attente pour déterminer la cause du décès

Tom Gillam III, le magistrat du comté de Jefferson où Powell se trouvait lorsqu’il s’est effondré dimanche, a déclaré qu’une autopsie pour déterminer la cause du décès était en attente. Il a ajouté que Powell avait 48 ans.

Un membre de Screwed Up Click

Powell était membre du collectif de rap de Houston Screwed Up Click, qui a été formé plus tard dans l’année par DJ Vis. Powell s’est produit dans un bar de Beaumont appelé Pour09, où le propriétaire, Min Dai, a déclaré au Houston Chronicle que la police était sur les lieux et avait pu fournir des soins médicaux « immédiatement » avant que les ambulanciers n’emmènent le rappeur à l’hôpital.

Une déclaration émouvante sur Instagram

Une déclaration sur la page Instagram officielle de Powell a déclaré qu’il était « bien aimé par sa famille, ses amis et ses fidèles fans ».

Des hommages émus d’autres artistes

Les hommages d’autres artistes ont afflué sur les réseaux sociaux. Le rappeur Bun B a qualifié Powell de « l’un des artistes les plus naturellement talentueux » de Houston. « Il s’est arrêté, a fait ce qu’il avait à faire et est rentré chez lui. L’un des piliers de notre ville », a déclaré Bun B sur Instagram.

Droits d’auteur

Droits d’auteur 2023 Le Presse associée. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, transcrit ou redistribué.

Conclusion

La mort de Big Pokey est une perte pour la scène hip-hop de Houston et pour l’industrie musicale en général. Ses fans et ses collègues artistes ont exprimé leur tristesse et leur reconnaissance pour sa contribution à la musique.