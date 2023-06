Mort Cause de Décès : Le rappeur Lil Tuda, âgé de seulement 14 ans, a été abattu à Chicago.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Tragédie dans le monde du rap américain : le jeune rappeur Lil Tuda abattu à Chicago

Le monde du rap américain est en deuil suite à la mort tragique de Lil Tuda, un jeune artiste de 14 ans, abattu lors d’une fusillade à Chicago le samedi 18 juin. Le rappeur, de son vrai nom Timothy Lockhart, a reçu une balle dans la tête et a été déclaré mort à l’hôpital. Un autre jeune de son âge a également été blessé lors de la fusillade.

L’événement s’est déroulé dans le quartier de Fifth City, et la police locale a confirmé que Lil Tuda était un membre du DMG (Dirty Money Gang), un ensemble de Gangster Disciples et de Black P Stones. La mort du jeune rappeur est malheureusement loin d’être un cas isolé dans le milieu du rap américain. En avril dernier, un autre artiste de 14 ans, Lil Ronald, avait également été abattu par balle.

Les réactions ne se sont pas faites attendre, et de nombreuses personnes se sont rassemblées à l’hôpital Stroger pour rendre hommage à Lil Tuda. Le militant communautaire Andrew Holmes, qui travaille à renforcer les relations entre les habitants et les forces de l’ordre, a exprimé sa tristesse et son désarroi face à cette tragédie. Il a souligné à quel point la violence armée était un fléau qui affectait de nombreux jeunes aux États-Unis, et a exhorté les autorités à prendre des mesures concrètes pour y mettre fin.

La mort de Lil Tuda vient s’ajouter à la longue liste de rappeurs qui ont perdu la vie dans des circonstances similaires. En 2020, la mort de Pop Smoke avait ému le monde entier. Cette figure montante du mouvement de la drill avait été tuée par balle lors d’un cambriolage à domicile à Los Angeles.

La mort de Lil Tuda est un rappel tragique de la violence qui continue de sévir dans certaines parties des États-Unis, en particulier dans les quartiers défavorisés. Les autorités doivent redoubler d’efforts pour mettre fin à cette épidémie de violence armée, qui coûte la vie à trop de jeunes talents prometteurs. Le monde du rap américain pleure la perte de Lil Tuda, et espère que sa mort ne sera pas vaine, mais qu’elle contribuera à sensibiliser l’opinion publique et à accélérer les efforts pour mettre fin à la violence armée.