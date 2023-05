Mort Cause de Décès : Le réalisateur Bharathiraja rend hommage à Baruthiveeran Mars, décédé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Chevvaha Rasu, acteur et comédien, décède à l’âge de 70 ans

Chevvaha Rasu, acteur de personnage et comédien dans de nombreux films, est décédé en raison de problèmes de santé. Son corps a été inhumé parmi le public dans son quartier natal de Theni.

Une perte pour l’industrie cinématographique

Chevvaha Rasu était un acteur talentueux qui a joué dans de nombreux films en tant qu’acteur de personnage et comédien. Il était connu pour son talent et son humour dans l’industrie cinématographique.

Sa mort est une perte pour l’industrie cinématographique et les fans de cinéma à travers le pays. Il a travaillé avec certains des plus grands noms de l’industrie et a laissé une marque indélébile sur le monde du cinéma.

Un hommage public émouvant

Après sa mort, le corps de Chevvaha Rasu a été inhumé parmi le public dans son quartier natal de Theni. C’était un hommage émouvant à un acteur qui avait touché les cœurs de tant de gens.

Son décès a été largement pleuré par les fans et les membres de l’industrie cinématographique. Les réseaux sociaux ont été inondés de messages de condoléances et d’hommages à sa carrière.

Une carrière remarquable

Chevvaha Rasu a commencé sa carrière dans l’industrie cinématographique en tant qu’acteur de personnage. Il a travaillé avec certains des plus grands noms de l’industrie et a été acclamé pour son talent et son humour.

Il a également travaillé en tant que comédien dans de nombreux films, apportant de la joie et de l’humour aux spectateurs. Sa carrière remarquable a été saluée par de nombreux fans et membres de l’industrie cinématographique.

Une vie bien remplie

Chevvaha Rasu a vécu une vie bien remplie, travaillant dans l’industrie cinématographique pendant de nombreuses années. Il a touché les cœurs de nombreux fans grâce à son talent et à son humour.

Sa mort est une perte pour l’industrie cinématographique et les fans de cinéma à travers le pays. Il restera à jamais dans nos cœurs et dans nos mémoires grâce à sa carrière remarquable.

Conclusion

La mort de Chevvaha Rasu est une perte pour l’industrie cinématographique et les fans de cinéma à travers le pays. Son talent et son humour ont touché les cœurs de nombreux fans et il restera à jamais dans nos cœurs et dans nos mémoires.

Nous rendons hommage à Chevvaha Rasu pour sa remarquable carrière et son impact dans l’industrie cinématographique. Que son âme repose en paix.