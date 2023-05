Mort Cause de Décès : Le réalisateur K. Vasu a passé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le réalisateur K. Vasu décède à 72 ans

Une autre tragédie s’est produite dans l’industrie cinématographique Telugu. Le réalisateur et producteur principal K. Vasu (72 ans) est décédé vendredi dans un hôpital privé d’Hyderabad.

La carrière de K. Vasu

K. Vasu a commencé sa carrière dans l’industrie cinématographique Telugu en 1972 en tant qu’assistant réalisateur. Il a ensuite travaillé comme réalisateur pour plusieurs films à succès tels que “Prema” (1989), “Brahmarishi Vishwamitra” (1991) et “Annamayya” (1997). Il a également produit des films comme “Sri Ramadasu” (2006) et “Oh My Friend” (2011).

Réactions à sa mort

La mort de K. Vasu a choqué l’industrie cinématographique Telugu et de nombreuses personnalités ont exprimé leur tristesse et leurs condoléances. Le réalisateur SS Rajamouli a tweeté : “Telugu Film Industry has lost one more gem. K Vasu Garu, a wonderful director and a great human being is no more. Rest in peace sir.” (L’industrie cinématographique Telugu a perdu une autre perle. K Vasu Garu, un réalisateur merveilleux et une grande personne n’est plus. Reposez en paix monsieur.)

Le réalisateur V.V. Vinayak a également exprimé sa tristesse et a tweeté : “Shocked to hear the sudden demise of Shri K Vasu garu. He was a great director and producer who made many memorable films. May his soul rest in peace.” (Choqué d’apprendre le décès soudain de Shri K Vasu garu. Il était un grand réalisateur et producteur qui a réalisé de nombreux films mémorables. Que son âme repose en paix.)

Conclusion

La mort de K. Vasu est une perte pour l’industrie cinématographique Telugu. Sa carrière a été marquée par de nombreux films à succès et il a laissé une marque indélébile dans l’industrie. Sa contribution sera toujours appréciée et il sera toujours considéré comme l’un des grands réalisateurs de l’industrie cinématographique Telugu.