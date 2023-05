Mort Cause de Décès : Le responsable de liaison cinématographique de Chennai, Karthik, est décédé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le chargé de liaison principal de l’industrie cinématographique malayalam, Karthik Chennai, est décédé

Une perte pour l’industrie cinématographique malayalam

Le 29 mai 2023, l’industrie cinématographique malayalam a perdu l’un de ses membres les plus actifs et les plus respectés : Karthik Chennai, le chargé de liaison principal de l’industrie cinématographique malayalam, est décédé. Il laisse derrière lui une carrière impressionnante de plus de deux décennies, marquée par son implication dans de nombreux films majeurs de l’industrie.

Un parcours remarquable

Karthik Chennai a commencé sa carrière dans l’industrie cinématographique en tant qu’assistant de production, avant de devenir rapidement un chargé de liaison principal. Au cours de sa carrière, il a travaillé sur de nombreux films majeurs de l’industrie cinématographique malayalam, notamment “Malaikottai Valiban” de l’équipe Jose Pellissery-Mohanlal.

Un professionnel apprécié de tous

Karthik Chennai était connu pour son professionnalisme, son dévouement et sa passion pour l’industrie cinématographique. Il était apprécié de tous ceux avec qui il travaillait, que ce soit les réalisateurs, les acteurs ou les membres de l’équipe de production. Sa perte est une grande tristesse pour l’ensemble de l’industrie cinématographique malayalam.

Un hommage mérité

Suite à son décès, de nombreux membres de l’industrie cinématographique malayalam ont rendu hommage à Karthik Chennai. Les réalisateurs et acteurs avec qui il a travaillé ont salué son professionnalisme et son dévouement, tandis que les fans de l’industrie cinématographique ont exprimé leur tristesse et leur gratitude pour tout ce qu’il a apporté à l’industrie.

Une perte qui sera ressentie pendant longtemps

La perte de Karthik Chennai est une grande tristesse pour l’ensemble de l’industrie cinématographique malayalam. Son professionnalisme, son dévouement et sa passion pour l’industrie resteront dans les mémoires pendant longtemps. Nous sommes tous reconnaissants pour tout ce qu’il a apporté à l’industrie cinématographique malayalam et à ses membres. Nos pensées vont à sa famille et à ses proches en ces temps difficiles.