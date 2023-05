Mort Cause de Décès : Le romancier britannique Martin Amis est décédé à l’âge de 73 ans en direct

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’auteur Martin Amis décède à l’âge de 73 ans

L’annonce de sa mort

Le monde de la littérature a perdu l’un de ses plus grands écrivains. Martin Amis, auteur de nombreux romans à succès tels que “Money, Money” (1984) et “London Fields”, est décédé le vendredi 10 septembre 2021 à l’âge de 73 ans, des suites d’un cancer de l’œsophage. Sa femme, l’écrivaine Isabel Fonseca, a confirmé la nouvelle à plusieurs médias, dont le New York Times et le Guardian.

La vie de Martin Amis

Martin Amis est né en 1949 à Swansea, au Pays de Galles, d’un père écrivain, Kingsley Amis. Il a étudié à Oxford avant de commencer sa carrière d’écrivain dans les années 1970. Ses premiers romans, “The Rachel Papers” (1973) et “Dead Babies” (1975), ont été salués par la critique.

Martin Amis était connu pour son style d’écriture unique, combinant l’humour noir, le sarcasme et la satire sociale. Il a écrit sur une variété de sujets, notamment la politique, la société, le sexe et la mort. Ses romans ont souvent été controversés, avec des critiques l’accusant de sexisme et de misogynie.

En plus de sa carrière d’écrivain, Martin Amis était également un critique littéraire et un professeur d’écriture créative. Il a enseigné dans plusieurs universités britanniques et américaines, notamment à l’Université de Manchester et à l’Université de Princeton.

Ses œuvres littéraires

Martin Amis a publié plus de vingt livres au cours de sa carrière. Son premier roman, “The Rachel Papers”, a remporté le prix Somerset Maugham en 1974. Parmi ses autres livres les plus populaires, on peut citer “Money, Money” (1984), “London Fields” (1989), “The Information” (1995), “Yellow Dog” (2003), et “The Pregnant Widow” (2010).

Ses romans ont été traduits en plusieurs langues et ont reçu de nombreux prix et distinctions, notamment le Booker Prize et le James Tait Black Memorial Prize.

L’héritage de Martin Amis

La mort de Martin Amis est une perte pour le monde de la littérature. Il laisse derrière lui un héritage littéraire important, ainsi que de nombreux fans et admirateurs. Son travail a influencé de nombreux écrivains contemporains et continuera d’inspirer les générations futures.

En fin de compte, Martin Amis restera dans les mémoires comme l’un des plus grands écrivains britanniques de sa génération, avec une capacité unique à capturer l’esprit de son époque à travers ses romans. Sa voix unique et son style d’écriture original continueront d’inspirer les lecteurs du monde entier.