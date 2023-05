Mort Cause de Décès : Le romancier britannique Martin Amis est mort à l’âge de 73 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Cannes : foule nombreuse et montée en liesse pour Scorsese, De Niro et DiCaprio

Le Nouvel Hollywood montre sa force à Cannes

La présentation du dernier film de Martin Scorsese, « Killers of the Flower Moon », a créé l’événement samedi soir sur le tapis rouge du Festival de Cannes. Réunissant pour la première fois ses acteurs fétiches, Robert De Niro et Leonardo DiCaprio, le film a attiré une foule nombreuse autour du Palais des festivals pour voir les nombreuses stars qui ont gravi les marches avant la projection officielle en début de soirée.

Le réalisateur, considéré comme l’un des plus grands noms du cinéma mondial, avait déjà remporté la Palme d’or en 1976 avec « Taxi Driver » et avait présidé le jury en 1998. Avec « Killers of the Flower Moon », il réunit deux de ses acteurs fétiches dans un nouvel univers, celui d’une tribu amérindienne, Osage, propriétaire d’une terre riche en or noir et subitement victime de meurtres et de disparitions.

Un casting prestigieux

Le film réunit donc Robert De Niro, 79 ans, (« Taxi Driver », « Raging Bull », « Mean Streets »…) et Leonardo DiCaprio, 48 ans, (« The Wolf of Wall Street », « Shutter Island »), dans un nouvel univers. DiCaprio incarne Ernest Burkhart, un homme amoureux d’une Amérindienne (l’actrice Lily Gladstone), qui se retrouve mêlé à un complot ourdi par le magnat du bétail William Hale, joué par un Robert De Niro avide de pétrole. Un agent du FBI, joué par Jesse Plemons, est chargé de résoudre les meurtres.

Le réalisateur new-yorkais a également fait appel à une quarantaine d’Amérindiens Osage pour jouer dans le film. « Il s’agissait de s’immerger dans cet univers », insiste Scorsese malgré la chaleur et les coyotes qui rôdent dans les prairies de l’Oklahoma.

Un film très attendu

Le plus grand secret a entouré ce long-métrage jusqu’à sa présentation officielle, à l’exception des premières images que le réalisateur a dévoilées à Las Vegas fin avril et de sa bande-annonce tout juste mise en ligne, promettant un film plein de tension, à la photographie léchée.

Le film de 3h30, à 200 millions de dollars, porte les couleurs d’Apple, société tech qui a accepté de le sortir en salles (le 18 octobre en France), ce qui lui ouvre les portes du Festival de Cannes, défenseur du grand écran.

Le Festival avait rêvé d’inscrire ce Scorsese dans la course à la Palme d’Or, mais les producteurs ont préféré garder leur place hors compétition.

Conclusion

Martin Scorsese prouve une fois de plus son talent en réunissant deux des plus grands acteurs de leur génération dans un film très attendu. La présence de nombreuses stars sur le tapis rouge du Festival de Cannes montre l’importance de cet événement dans le monde du cinéma. Le choix de sortir le film en salles montre également l’attachement des producteurs à l’expérience du grand écran, malgré l’essor des plateformes de streaming. « Killers of the Flower Moon » est donc à suivre de très près.