Mort Cause de Décès : Le romancier Martin Amis n’est plus.

Le romancier britannique Martin Amis est décédé à l’âge de 73 ans

Le romancier britannique Martin Amis est mort vendredi dans sa résidence de Floride à 73 ans, ont annoncé samedi le prix littéraire Booker Prize et plusieurs médias. “C’était l’un des auteurs les plus acclamés et commentés ces 50 dernières années”, a affirmé l’institution du prestigieux prix littéraire britannique.

Un auteur renommé

Né en 1949 au pays de Galles, Martin Amis a redéfini la littérature britannique de fiction des années 1980 et 1990 avec des romans au style sombre et mordant. Ayant pour cadre Auschwitz, son roman “La Zone d’intérêt” raconte l’histoire d’un officier nazi qui s’est épris de la femme du commandant du camp d’extermination. La “zone d’intérêt” était l’appellation utilisée par les nazis pour décrire la zone de 40 kilomètres carrés entourant le camp de concentration d’Auschwitz.

Un héritage impressionnant

Sa femme, l’écrivaine Isabel Fonseca, avec laquelle il a eu deux filles, a indiqué au New York Times et au Guardian que l’auteur de “Money, Money” (1984) et “London Fields” (1989) était mort des suites d’un cancer de l’œsophage. Son décès est survenu le jour de la présentation à Cannes d’un film inspiré de son livre “La Zone d’intérêt” (2014), qui porte le même nom et a été réalisé par Jonathan Glazer.

L’éditeur Vintage Books s’est dit “dévasté” par la mort de M. Amis. “Il laisse un héritage impressionnant et une trace indélébile sur le paysage culturel britannique, et il nous manquera énormément”, a déclaré Vintage sur son compte Twitter.

Un auteur qui laisse un vide dans le monde de la littérature

La mort de Martin Amis a été ressentie dans le monde entier, où il était reconnu comme l’un des plus grands écrivains britanniques de sa génération. Son style unique et son regard critique sur la société ont influencé de nombreux écrivains contemporains, et son absence laissera un vide dans le monde de la littérature.

Malgré sa mort, ses œuvres continueront d’être lues et appréciées par des générations futures, et son influence sur la littérature britannique restera indéniable.

Le décès de Martin Amis est une perte immense pour le monde de la littérature, et il sera regretté par tous ceux qui ont apprécié ses œuvres et ont été touchés par son talent.

