Mort Cause de Décès : Le savant médecin a rendu l’âme.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Aucun médecin diplômé au début du 21ème siècle n’aurait pu l’imaginer, mais les données de recherche médicale sont multipliées par deux tous les 72 jours. L’évolution de ces données est exponentielle, et le niveau de connaissances scientifiques atteint un niveau inédit. C’est évidemment une bonne nouvelle qui illustre les progrès constants de l’homme dans la compréhension et le traitement des maladies. Mais c’est aussi une situation qui constitue un défi majeur pour la communauté médicale.

Noyés sous un flot continu d’informations, un médecin est aujourd’hui dans l’impossibilité de mettre à jour ses acquis et de pratiquer une médecine optimale et conforme aux dernières évolutions de la science. Le médecin érudit est mort. Cette dynamique et les progrès de la science vont inéluctablement perdurer. Mais ce n’est pas une fatalité. C’est aux acteurs du secteur d’innover pour aider les soignants.

Revenons en arrière pour mieux mesurer la situation à laquelle font face les professionnels de santé. En 1950, il fallait environ 50 ans pour voir doubler les données de recherche médicales. En 1980, elles sont multipliées par deux tous les 7 ans, en 2010, tous les 3 ans et demi et en 2020, tous les 72 jours. Le soignant du 20ème siècle pouvait ainsi se limiter à la lecture occasionnelle d’articles relatifs à sa discipline pour mettre à jour ses acquis. Le soignant d’aujourd’hui, quelle que soit son expérience, n’est plus en mesure de le faire sans aide extérieure. Outre le flux grandissant, c’est aussi la variété des informations et des sources qui se sont démultipliées.

Informations médicamenteuses, résultats d’études cliniques, données médicales consolidées ou non, stratégies thérapeutiques, méthodologies d’évaluation et de diagnostics… tout cela s’enrichi et évolue à un rythme effréné. Depuis plusieurs années, on observe donc sur la pratique des soins les conséquences de ce chamboulement.

D’une part, les médecins se sont spécialisés afin de concentrer l’actualisation de leurs connaissances sur un périmètre qu’un cerveau humain peut maitriser. Ils ont ainsi progressivement réduit leurs capacités à prendre en charge des pathologies variées. C’est d’autant plus dommageable dans un contexte où la pénurie des médecins croît. D’autre part, de nombreux praticiens se sont tournés vers des outils de recherche qui ne sont pas fondés sur des données fiables.

Pour palier à cette situation, il faut innover et mettre à profit la technologie. L’IA en particulier peut apporter de nombreux bénéfices dans l’identification et la compréhension des données médicales pertinentes. Elle est ainsi capable d’apporter des réponses fiables et instantanées à toutes les questions que se posent les médecins dans leur pratique quotidienne. A condition d’être connectée aux sources documentaires fiables qui font référence dans le secteur, l’IA peut se muer en véritable assistant digital sur-mesure pour chaque soignant.

Les patients doivent prendre conscience qu’aujourd’hui, le diagnostic et les protocoles de soins qui leur sont proposés, sont nourris de connaissances, d’expériences, et de milliers de données, provenant des quatre coins de la planète et évoluant chaque jour. Les patients doivent prendre conscience que voir leur médecin vérifier, contrôler, s’assurer que ses connaissances sont à jour devant eux n’est pas un défaut mais un impératif.

Si le médecin érudit est mort, le médecin assisté par la technologie peut à nouveau maîtriser la connaissance médicale et fournir les meilleurs soins à ses patients.