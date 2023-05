Mort Cause de Décès : Le scientifique Harald zur Hausen, qui travaillait sur le cancer, est décédé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Décès du chercheur sur le cancer et prix Nobel de médecine Harald zur Hausen

Le célèbre chercheur sur le cancer et prix Nobel de médecine, Harald zur Hausen, est décédé dimanche à l’âge de 87 ans, a annoncé le Centre allemand de recherche sur le cancer (DKFZ) à Heidelberg. Il a dirigé le célèbre centre de recherche pendant 20 ans et était considéré comme le père spirituel d’un vaccin largement utilisé contre le cancer du col de l’utérus et d’autres tumeurs.

Le virologue de renommée internationale a réalisé des réalisations révolutionnaires dans le domaine de la virologie des tumeurs. “Il n’est pas exagéré de dire que Harald zur Hausen a ouvert une toute nouvelle dimension dans la prévention du cancer”, a déclaré Michael Baumann, président et directeur scientifique du DKFZ. Plus récemment, le scientifique avait recherché un lien possible entre la consommation de lait et de bœuf et le développement du cancer du sein et du côlon.

Zur Hausen est né le 11 mars 1936 à Gelsenkirchen et a étudié la médecine à Bonn, Hambourg et Düsseldorf. Au début des années 1980, il a fourni la preuve que certains virus des verrues cutanées sexuellement transmissibles – appelés virus du papillome humain (VPH) – peuvent déclencher le cancer du col de l’utérus. Ce faisant, il a créé les conditions du développement d’un vaccin homologué pour le marché européen depuis 2006.

Au cours de sa carrière de chercheur, zur Hausen a reçu un nombre impressionnant de prix académiques. Il a reçu près de 40 doctorats honorifiques et de nombreux postes de professeur honoraire. Le point culminant de sa carrière scientifique est venu en 2008 quand il a reçu le prix Nobel de médecine. En 2009, zur Hausen a reçu la grande Croix fédérale du mérite avec étoile de l’Ordre du mérite de la République fédérale. En 2017, la ville de Heidelberg l’a fait citoyen d’honneur.

En 1983, zur Hausen a été nommé chef du DKFZ. Même après avoir reçu le prix Nobel de médecine en 2008, son principal intérêt était le rôle des infections virales dans le développement du cancer. Il est arrivé au DKFZ à un âge avancé et a recherché des agents pathogènes qui pourraient être associés au développement du cancer du sein et du côlon.

Le décès de Harald zur Hausen est une grande perte pour la communauté scientifique. Sa contribution dans la lutte contre le cancer restera à jamais gravée dans les annales de l’histoire médicale.