Nécrologie – Mort cause de décès.

Le secrétaire d’État russe et vice-ministre des Sciences et de l’Enseignement supérieur Piotr Alexandrovitch Kucherenko est décédé pendant son voyage de retour de Cuba

Le 26 mai 2022, le ministère russe a annoncé la mort de Piotr Alexandrovitch Kucherenko, le secrétaire d’État russe et vice-ministre des Sciences et de l’Enseignement supérieur, à l’âge de 46 ans. La nouvelle a été confirmée par Miguel Díaz-Canel, président de Cuba, dans un tweet de condoléances.

Kucherenko a été victime d’un malaise pendant le vol de retour de la délégation russe qui accompagnait le vice-Premier ministre Dmitry Chernyshenko en visite officielle à Cuba pour la XXe session de la Commission intergouvernementale de coopération économique, commerciale et scientifique et technique. L’avion a effectué un atterrissage d’urgence à Mineralnye Vody, en Russie, où Kucherenko a reçu des soins médicaux avant de décéder. Les causes de sa mort ne sont pas encore connues.

Kucherenko a étudié le droit à l’Université russe de l’amitié des peuples et a occupé plusieurs postes dans le secteur public avant d’être nommé secrétaire d’État russe et vice-ministre des Sciences et de l’Enseignement supérieur en 2020. Il a également été ministre des Affaires étrangères pendant un an. Kucherenko a été décoré de la médaille de l’Ordre “Pour le mérite de la patrie” de deuxième degré et a été nommé conseiller d’État par intérim de la deuxième classe de la Fédération de Russie.

Cependant, Kucherenko était également considéré comme étant directement responsable de la mise en œuvre de mesures visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale, à la souveraineté et à l’indépendance de l’Ukraine. Il était candidat à des sanctions internationales pour cette raison.

Selon un article publié sur Telegram et cité par le journaliste indépendant russe Roman Super, Kucherenko aurait qualifié l’invasion de l’Ukraine de “fasciste” et aurait pris des antidépresseurs. Il aurait également déclaré qu’il était impossible de quitter la Russie car ses passeports avaient été confisqués et que son pays serait bientôt méconnaissable en raison de la brutalité du régime.

Le régime cubain a été l’un des rares gouvernements à avoir soutenu l’invasion de l’Ukraine par la Russie depuis le début. Kucherenko faisait partie de la délégation russe qui a effectué une visite officielle à Cuba ces derniers mois, aux côtés de personnalités russes influentes telles que Maxim S. Oreshkin, conseiller de Vladimir Poutine, Vyacheslav Volodine, président de la Douma russe, ou Chambre des députés, Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères, et Nikolai Patrushev, secrétaire du Conseil de sécurité russe.

Boris Titov, millionnaire chargé de protéger les droits des hommes d’affaires russes soutenant le Kremlin et de coordonner une réforme de l’économie cubaine, a également participé à la visite. La mort de Kucherenko est une perte tragique pour la Russie et pour les relations russo-cubaines.