Mort Cause de Décès : Le système Twitter ReFriender de Final Fantasy XI a cessé de fonctionner.

Le système Twitter ReFriender pour Final Fantasy XI est mort : Square Enix confirme

Les joueurs de Final Fantasy XI ne peuvent plus utiliser le système Twitter ReFriender pour trouver des partenaires de jeu en ligne. Square Enix a annoncé que le système est mort, en raison des changements dans le fonctionnement de Twitter. Les utilisateurs ne peuvent plus se connecter ou s’inscrire pour utiliser le service ReFriender.

Square Enix a publié une annonce officielle pour confirmer la fin du système ReFriender de Final Fantasy XI. Le site officiel pour le service affiche également un message similaire. Les changements dans le fonctionnement de Twitter ont empêché les utilisateurs de se connecter ou de s’inscrire pour utiliser le service.

Le système ReFriender est apparu pour les utilisateurs de Twitter en 2018. Les joueurs se connectaient avec leur compte Twitter, puis expliquaient des détails sur leur personnage, leur portrait, le Linkshell et le monde sur lesquels ils se trouvaient. Ils pouvaient également indiquer depuis combien de temps ils jouaient. Les joueurs pouvaient ensuite parcourir différents profils et dire s’ils connaissaient ou non les autres joueurs. Si un joueur connaissait un autre, l’autre joueur était alors informé et pouvait afficher les coordonnées du premier joueur. Les joueurs pouvaient ainsi se connecter et jouer ensemble.

Final Fantasy XI est un MMORPG disponible sur PC. Le jeu a reçu deux mises à jour en mai 2023.

La fin du système ReFriender est une déception pour les joueurs de Final Fantasy XI. Le système leur permettait de trouver facilement des partenaires de jeu en ligne. Cependant, les changements dans le fonctionnement de Twitter ont rendu impossible l’utilisation du système. Les joueurs devront désormais trouver d’autres moyens de trouver des partenaires de jeu en ligne.

Square Enix a remercié les joueurs pour leur soutien continu à Final Fantasy XI. Le jeu est l’un des MMORPG les plus populaires sur PC, avec une communauté de joueurs active et passionnée. Les joueurs ont créé des liens forts grâce au jeu, et la fin du système ReFriender est un rappel de l’importance de la communauté dans le monde du jeu en ligne.

En conclusion, la fin du système Twitter ReFriender pour Final Fantasy XI est une déception pour les joueurs. Le système leur permettait de trouver facilement des partenaires de jeu en ligne, mais les changements dans le fonctionnement de Twitter ont rendu impossible l’utilisation du système. Les joueurs devront désormais trouver d’autres moyens de trouver des partenaires de jeu en ligne. Cependant, la communauté de Final Fantasy XI est forte et passionnée, et les joueurs continueront à jouer et à créer des liens grâce au jeu.