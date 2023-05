Nécrologie – Mort cause de décès.

Tai d’Akhilesh Yadav : La présidente nationale du parti Samajwadi est décédée

La famille Yadav est en deuil. Samajwadi Party National President et mère de l’ancien ministre en chef de l’Uttar Pradesh Akhilesh Yadav, Mme Samandra, est décédée après une longue maladie. Elle était sous traitement à l’Université médicale de Saifai depuis longtemps. Après la mort de Tai d’Akhilesh Yadav, la propreté est devenue inconsolable.

Une vie bien remplie

Mme Samandra Yadav était une personnalité politique bien connue en Inde. Elle a été présidente nationale du Samajwadi Party, un parti politique important en Uttar Pradesh. Elle était également la mère de l’ancien ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Akhilesh Yadav.

Mme Yadav a été une figure importante dans la politique indienne pendant de nombreuses années. Elle a travaillé avec acharnement pour améliorer la vie des gens de son État et pour promouvoir la justice sociale et l’égalité. Elle était considérée comme une figure maternelle pour de nombreux membres de son parti et pour les personnes qu’elle a aidées tout au long de sa vie.

Une perte immense pour la famille Yadav

La mort de Mme Samandra Yadav est une perte immense pour sa famille et pour l’ensemble du Samajwadi Party. Elle était une personne aimée et respectée de tous, et sa perte sera ressentie pendant de nombreuses années à venir.

Après la mort de Tai d’Akhilesh Yadav, son fils a exprimé sa tristesse sur les réseaux sociaux. Il a écrit : “Ma mère est partie. Elle était la force de notre famille. Nous sommes tous dévastés par sa perte. Elle restera toujours dans nos cœurs et nos esprits.”

Un hommage unanime

La mort de Mme Samandra Yadav a suscité une vague d’hommages de la part de personnalités politiques de tout le pays. Les dirigeants de tous les partis politiques ont salué sa contribution à la politique indienne et ont exprimé leur tristesse face à sa disparition.

Le président du Samajwadi Party, Akhilesh Yadav, a déclaré : “Ma mère était une source d’inspiration pour nous tous. Elle a travaillé dur toute sa vie pour aider les gens de son État et pour promouvoir l’égalité. Sa disparition est une grande perte pour notre parti et pour l’ensemble du pays.”

Conclusion

Mme Samandra Yadav était une personnalité politique remarquable en Inde. Elle a travaillé dur toute sa vie pour aider les gens de son État et pour promouvoir l’égalité. Sa mort est une grande perte pour sa famille, son parti et pour l’ensemble du pays. Elle restera toujours dans nos cœurs et nos esprits, et son héritage continuera de vivre à travers le travail de ceux qu’elle a inspirés et aidés tout au long de sa vie.