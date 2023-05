Mort Cause de Décès : Le talentueux metteur en scène Valentin Petit décède dans un accident d’avion.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le monde de la musique et de la vidéo est en deuil. Le réalisateur Valentin Petit, âgé de 32 ans, est décédé le week-end dernier dans le crash d’un avion de tourisme en Suisse qui a fait trois morts. Sa famille a confirmé l’information au Berry Républicain.

Samedi, un avion décolle de l’aéroport de La Chaux-de-Fonds, en Suisse, pour un vol touristique. À son bord le pilote, âgé d’environ 70 ans, Valentin Petit et une autre passagère. Les trois occupants de l’avion sont décédés après son crash dans une zone escarpée dans le canton de Neuchâtel, dans l’Ouest du pays.

Ce tour en avion était “un cadeau d’anniversaire qu’un proche lui avait offert”, dit le père de Valentin au Berry Républicain. Le réalisateur devait fêter ses 33 ans ce lundi. “Nous allons devoir récupérer le corps, qui doit d’abord être autopsié, pour le ramener chez nous.”

Valentin Petit était très connu dans la réalisation de vidéos. Il a commencé son travail dans la vidéo avec le monde des sports extrêmes, notamment le skate et le motocross. Il s’est ensuite spécialisé dans la réalisation de clips avec de très nombreux artistes français mais aussi internationaux et pas des moindres.

Il a commencé avec la nouvelle génération de rap francophone au début des années 2010 avec Prince Waly, Nekfeu ou Roméo Elvis. Puis, grâce à son travail important avec des marques, Valentin Petit s’est retrouvé à travailler avec Pharrell Williams ou encore Rosalía. En 2023, il a réalisé le clip de “Même pas un grincement” pour Ziak, encore une réussite.

Valentin Petit était un artiste talentueux qui avait su se faire un nom dans le monde de la réalisation. Ses vidéos étaient souvent saluées pour leur originalité et leur qualité esthétique. Il avait un véritable don pour la mise en scène et la création d’ambiances.

Sa disparition est une perte immense pour le monde de la musique et de la vidéo. Sa créativité et son talent manqueront à tous ceux qui ont eu la chance de travailler avec lui. Les artistes avec lesquels il a collaboré ont exprimé leur tristesse sur les réseaux sociaux.

L’Entourage, Nekfeu, Prince Waly, A$AP Ferg, Rosalía, Ziak : autant d’artistes qui ont bénéficié de son talent pour la réalisation de leurs clips. Voici une sélection de ses vidéos les plus marquantes.

L’Entourage – Jim Morrison (2014)

Le clip de “Jim Morrison” pour L’Entourage est une véritable réussite. Valentin Petit y joue avec les codes du cinéma de gangsters pour créer une ambiance sombre et fascinante. Les plans sont travaillés avec soin et la mise en scène est très réussie.

Nekfeu – 7:77 AM ft. 86 Joon (2015)

“7:77 AM” est un clip particulièrement réussi de Valentin Petit. La vidéo est très esthétique et les plans sont magnifiquement travaillés. Le réalisateur a su créer une ambiance onirique qui colle parfaitement à la musique de Nekfeu.

Prince Waly – Marsellus Wallace (2018)

Le clip de “Marsellus Wallace” pour Prince Waly est un vrai bijou. Valentin Petit y joue avec les codes de la blaxploitation pour créer une ambiance rétro et stylée. Les plans sont très travaillés et la mise en scène est très réussie.

A$AP Ferg – Green Juice ft. Pharrell Williams & The Neptunes (2021)

Le clip de “Green Juice” pour A$AP Ferg est une véritable prouesse visuelle. Le réalisateur y joue avec les contrastes et les couleurs pour créer une ambiance psychédélique et fascinante. Les plans sont très travaillés et la mise en scène est très réussie.

Rosalía – Saoko (2022)

Le clip de “Saoko” pour Rosalía est une véritable réussite. Valentin Petit y joue avec les codes du flamenco pour créer une ambiance puissante et émouvante. Les plans sont magnifiquement travaillés et la mise en scène est très réussie.

Ziak – Même pas un grincement (2023)

Le clip de “Même pas un grincement” pour Ziak est l’une des dernières réalisations de Valentin Petit. La vidéo est très esthétique et les plans sont magnifiquement travaillés. Le réalisateur y joue avec les codes du western pour créer une ambiance à la fois sombre et poétique.

Valentin Petit était un artiste talentueux qui a su marquer le monde de la musique et de la vidéo de son empreinte. Sa disparition est une perte immense pour tous ceux qui ont eu la chance de travailler avec lui. Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches.