Mort Cause de Décès : Le télévangéliste conservateur américain Pat Robertson décède à l’âge de 93 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Pat Robertson, célèbre télévangéliste et ex-candidat à l’élection présidentielle, est décédé dans sa résidence de Virginia Beach tôt jeudi matin, a annoncé The Christian Broadcasting Network (CBN). Robertson était connu pour être le fondateur de la chaîne CBN en 1960, sur laquelle il a animé une émission ultraconservatrice, « The 700 club », regardée par un million d’Américains.

En plus d’être un télévangéliste très populaire, Pat Robertson était également un ancien candidat républicain à l’élection présidentielle en 1988. Il avait fondé la Coalition chrétienne, une organisation connue pour son opposition farouche à l’avortement et son combat en faveur de la prière à l’école, dont il avait fait dans les années 1990 un groupe de pression politique incontournable. La Coalition chrétienne comptait près de 4 millions de membres en 1994, selon le New York Times, mais en avait perdu la moitié dans les années 2000 et beaucoup de son influence.

Né en 1930 à Lexington en Virginie, Pat Robertson suscitait fréquemment la polémique par des propos extrémistes. Il avait notamment affirmé en 2002, un an après les attentats du 11-Septembre, que les musulmans étaient pires que les nazis et avait appelé en 2005 à l’assassinat du président vénézuélien Hugo Chavez que le télévangéliste accusait d’avoir financé Oussama Ben Laden.

Malgré les controverses, Pat Robertson a été une figure incontournable de la télévision américaine pendant plusieurs décennies. Son émission, « The 700 club », a été diffusée dans plus de 100 pays et traduite dans plus de 70 langues. Il a également écrit plusieurs livres sur la religion et la politique, dont « America’s Dates with Destiny » et « The New World Order ».

La mort de Pat Robertson a suscité de nombreuses réactions aux États-Unis. Certains ont salué sa contribution à la religion et à la politique, tandis que d’autres ont critiqué ses positions extrémistes. Le président américain, Joe Biden, a publié une déclaration dans laquelle il a salué Pat Robertson pour son engagement en faveur de la lutte contre la pauvreté et pour la liberté religieuse.

En fin de compte, Pat Robertson restera dans l’histoire comme l’un des télévangélistes les plus influents et les plus controversés de l’histoire américaine. Sa mort marque la fin d’une époque pour la religion et la politique aux États-Unis, mais son héritage continuera de susciter des débats et des réflexions sur la place de la religion dans la société américaine.